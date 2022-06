Equipe de France : Didier Deschamps ne sera pas sur le banc contre le Danemark

Endeuillé par le décès de son père, Didier Deschamps ne sera pas sur le banc de l’équipe de France, ce vendredi, pour le match de Ligue des nations contre le Danemark.

Les Bleus ne pourront pas compter sur leur fidèle sélectionneur. Touché par le décès de son père, Didier Deschamps a rejoint sa famille dans le Pays basque et ne sera pas présent au Stade de France, ce vendredi, pour le match de Ligue des nations de l’équipe de France contre le Danemark. Il sera remplacé sur le banc des champions du monde par son adjoint Guy Stéphan, qui a dirigé les séances d’entraînement en son absence.

«J’ai Didier régulièrement au téléphone depuis mardi, il est touché par le deuil qui le frappe mais il est costaud, solide. Il ne sera pas là demain (vendredi, ndlr), mais il reviendra prochainement. Il faut respecter son deuil, il est avec sa famille qui a besoin de lui», a confié Guy Stéphan.

Si la situation est pour le moins particulière, le sélectionneur adjoint n’a aucune appréhension au moment d’aborder une rencontre qu’il avait préparée en amont avec Didier Deschamps. «On en a parlé avant le rassemblement et au début du rassemblement. On a anticipé ce match. Malheureusement Didier n’est pas là, il faut respecter sa douleur. On a cherché à assurer la continuité avec le staff, c’est ce qu’il m’a demandé jusqu’à son retour», a ajouté Guy Stéphan.

De leur côté, les joueurs entendent montrer une belle image et faire un bon résultat en hommage à leur coach. «Forcément, il nous manque notre leader principal, son absence sera assez particulière. Par rapport au coach, ce sera important de lui montrer qu’il peut compter sur nous», a déclaré le capitaine Hugo Lloris. Et l’intérim de Guy Stéphan pourrait se prolonger au moins jusqu’au prochain match prévu lundi en Croatie toujours en Ligue des nations.