France-Danemark, Ligue des nations 2022 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Tenante du titre, l’équipe de France affronte le Danemark, ce vendredi, au Stade de France pour son premier match dans la Ligue des nations 2022. Voici le programme TV.

L’équipe de France part à la défense de son titre. Vainqueurs de la 2e édition de la Ligue des nations en novembre dernier, les Bleus entament leur nouvelle campagne, ce vendredi, contre le Danemark au Stade de France.

Cette rencontre est la première d’une série de quatre matchs programmés en juin. Hugo Lloris et ses coéquipiers seront ensuite opposés à la Croatie (6 juin), l’Autriche (10 juin) puis à nouveau la Croatie (13 juin).

Et à six mois de la Coupe du monde, les Bleus tenteront d’engranger de la confiance et des certitudes tout en poursuivant sur leur lancée, eux qui restent sur une série de sept victoires consécutives, face à une équipe du Danemark qu’ils retrouveront au Qatar.

Le programme TV

France-Danemark

Ligue des nations

Vendredi 3 juin

A suivre en direct à partir de 20h45 sur M6