Rugby : cinq équipes sud-africaines vont disputer les Coupes d’Europe

Cinq franchises sud-africaines vont intégrer les deux Coupes d’Europe de rugby, la Champions Cup et le Challenge européen, à partir de l'édition 2022-2023, ont annoncé ce jeudi les organisateurs des compétitions.

Les Sud-africains à l’assaut de l’Europe. Les organisateurs des coupes d'Europe de rugby ont annoncé ce jeudi 2 juin que cinq clubs venus d'Afrique du Sud participeront aux compétitions dès la saison prochaine. Les Stormers du Cap, les Bulls de Pretoria, les Sharks de Durban disputeront la Champions Cup, tandis que les Lions de Johannesburg et les Cheetahs de Bloemfontein évolueront dans le Challenge européen.

Les trois premiers nommés disputent depuis la saison dernière l'United Rugby Championship avec des provinces irlandaises, galloises, écossaises et italiennes. Ainsi, les Stormers (2e de l'URC), les Bulls (4e) et les Sharks (5e) se sont donc qualifiés à ce titre, aux côtés des Irlandais du Leinster, du Munster et de l'Ulster, des Ecossais d'Edimbourg et des Gallois des Ospreys.

Les Lions ont terminé 12e de l'URC et disputeront donc le Challenge. Tout comme les Cheetahs, qui évoluent actuellement en Currie Cup mais qui sont invités.

Ce n'est plus la Coupe d'Europe ! Vincent Merling, président de La Rochelle.

Ces arrivées, assure le président de l'EPCR Dominic McKay «apporteront à nos tournois une touche de rugby de l'hémisphère Sud vraiment intéressante, des joueurs de renommée mondiale et de nouveaux supporters».

«Il s'agit d'une étape cruciale pour concrétiser notre vision du développement du rugby et de nos propres tournois, en continuant d'offrir des revenus commerciaux solides à nos ligues et en créant un niveau toujours plus élevé de matchs passionnants pour nos fans», a ajouté le patron de l'instance organisatrice.

Pour l'heure, les modalités de cette intégration ne sont pas connues. L'EPCR doit annoncer «prochainement» les formats de la saison prochaine, en même temps que les détails des tirages au sort des poules pour les deux tournois, prévus à la fin du mois.

«Que les choses soient claires, je ne suis pas du tout, du tout, favorable à l'arrivée de l'Afrique du Sud dans le championnat d'Europe. Maintenant que l'Afrique du Sud participe à la Champions Cup, ce n'est plus la Coupe d'Europe. C'est une réponse favorable que nous offrons au rugby celte qui le souhaitait ardemment mais, pour le président du Stade rochelais que je suis, je ne comprends pas», a réagi Vincent Merling, président de La Rochelle, qui vient de remporter la Champions Cup.