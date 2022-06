Stade de France : l’organisation de France-Danemark attendue au tournant

Après la finale chaotique de la Ligue des champions samedi 28 mai, le Stade de France va accueillir la rencontre France-Danemark en marge de la première journée de Ligue des nations, ce vendredi 3 juin. Le dispositif de sécurité devrait être renforcé.

Cette fois, il faudra faire beaucoup mieux. Après les incidents survenus au Stade de France, samedi 28 mai, lors de la finale de la Ligue des champions qui a opposé le Real Madrid à Liverpool (1-0), la Fédération française de football (FFF) ainsi que la préfecture de Police ont travaillé conjointement sur la mise en place d’un nouveau dispositif, plus renforcé, pour sécuriser les abords du stade qui, ce vendredi, accueillera le match de l’équipe de France face aux Danois.

Même si la rencontre ne suscite pas l’inquiétude des autorités, qui ne devraient pas sortir les grands moyens, la situation aux abords du Stade de France sera suivie de près par Gérald Darmanin et Amélie Oudéa-Castéra.

Bien que la Fédération Française de Football (FFF) annonce la mobilisation de quelques 1.270 agents de sûreté en vue du match des Bleus, son porte-parole précise néanmoins que ce dispositif a été «décidé avant la finale de la Ligue des Champions».

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin devrait réunir le préfet de la Préfecture de Paris Didier Lallement et ses services à Beauvau ce jeudi soir pour «revoir» le dispositif de sécurité du match de l’équipe de France.

Une chose est sûre, il n’y aura pas de billets imprimés. «Tous les moyens seront mis pour le bon déroulement de France-Danemark et tous les billets seront électroniques», a affirmé le ministre de l’Intérieur lundi soir sur TF1.

Les pouvoirs publics devront toutefois gérer une autre problématique : la circulation. En effet, ce match coïncide avec un week-end prolongé en raison de la Pentecôte.

Benjamin Pavard appelle au «calme» avant le match

Du côté de la RATP, l’arrêt du Stade de France sera bien desservi par les RER B et D, ce qui facilitera le déplacement des supporters. L’accès au stade, qui avait fait débat samedi dernier, sera également possible en empruntant les lignes 13 et 12 du métro et les tramways 1 et 2.

Se disant «triste» après les dysfonctionnements autour de la finale de Ligue des champions, l'international français Benjamin Pavard a appelé mercredi au «calme» avant France-Danemark dans ce même stade, un match pour lequel le défenseur assure n'avoir «pas de crainte».

«Je trouve cela triste parce que les gens viennent au stade pour nous supporter, et nous aussi on joue pour les supporters. Je peux comprendre la frustration, à Saint-Etienne par exemple, mais c'est un mauvais exemple donné aux enfants, qui parfois ne peuvent pas tout comprendre. Malheureusement je ne peux pas changer grand-chose, mais j'aimerais que tout cela reste plus calme. Mais personnellement, je n'ai pas de crainte», a affirmé le défenseur des Bleus à l’AFP.