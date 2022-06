Top 14 : Demi-finales, barrages, relégation… Tous les enjeux de la dernière journée

La 26e et dernière journée de la saison régulière de Top 14, le championnat de France de rugby, se tient ce dimanche 5 juin (21h) et les enjeux seront multiples dans le haut comme dans le bas du classement.

La lutte pour les demi-finales…

Deux places pour trois. Montpellier (1er), Bordeaux-Bègles (2e) et Castres (3e), qui ne sont séparés que d’un point, sont déjà assurés de disputer la phase finale. Mais seulement deux de ces équipes disputeront directement les demi-finales. Et ces trois clubs auront le désavantage de se déplacer. Montpellier sera attendu sur la pelouse de Clermont (9e), en course pour décrocher une place dans les huit premiers pour se qualifier pour la Champions Cup la saison prochaine. Bordeaux-Bègles se déplacera, de son côté, à Perpignan à la lutte pour son maintien. Seul Castres, qui se rend à Pau, affronte un adversaire qui n’a plus rien à jouer en cette fin de saison.

…et pour les barrages

Derrière le trio de tête, six clubs peuvent prétendre décrocher l’une des trois dernières places pour les barrages avec Toulouse, le Racing 92, La Rochelle, Toulon, Lyon et Clermont. Parmi ces équipes, quatre s’affrontent entre elles : Lyon-La Rochelle et Racing 92-Toulon. Sacrés champions d’Europe la semaine dernière, les Maritimes seront assurés de terminer dans le Top 6 en cas de succès, tout comme les Franciliens lors de la venue du RCT. Mais les Toulonnais peuvent décrocher leur billet en cas de succès. De son côté, le LOU doit l’emporter à domicile sans laisser La Rochelle prendre de bonus pour terminer à l'une des six premières places. Champion de France en titre, le Stade Toulousain doit venir à bout d’une équipe de Biarritz déjà reléguée pour espérer pouvoir défendre son titre. Enfin, pour Clermont, la mission est très compliquée. Les Clermontois doivent impérativement s’imposer et espérer une défaite (sans bonus) de trois clubs devant eux au classement.

Un duel pour le maintien

Qui de Brive (12e) ou Perpignan (13e) accompagnera Biarritz déjà condamné ? Avec trois points d’avance sur l’Usap, les Brivistes ont leur destin en main pour se maintenir. Ils seront assurés de jouer en Top 14 la saison prochaine en cas de succès sur la pelouse du Stade Français, qui ne joue plus rien. Les Catalans devront eux compter sur une défaite de Brive et s’imposer à domicile face à Bordeaux-Bègles, qui vise une place en demi-finale, pour sauver leur peau.

Le programme de la 26e journée

Clermont-Montpellier



Lyon-La Rochelle



Toulouse-Biarritz



Racing 92-Toulon



Stade Français-Brive



Pau-Castres



Perpignan-Bordeaux-Bègles