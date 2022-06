Roland-Garros : la finale opposera Rafael Nadal au Norvégien Casper Ruud

Le Norvégien Casper Ruud a pris le meilleur sur le Croate Marin Cilic en demi-finale de Roland-Garros. Il sera opposé à Rafael Nadal, qui tentera de briguer un 14e trophée porte d'Auteuil.

Une finale inédite se tiendra ce dimanche sur le court Philippe-Chatrier. D'un côté, la légende de la terre battue Rafael Nadal, qui rejoint la finale pour la 14e fois de sa carrière. De l'autre, le Norvégien Casper Ruud, 23 ans, qui tentera de créer l'exploit pour sa première finale en Grand-Chelem.

La journée avait magnifiquement démarré sur le court central de Roland-Garros. Pour le match du dernier carré, c'était un duel de titans entre Rafael Nadal, treize fois titré sur la terre battue française, et Alexander Zverev, 3e joueur mondial au classement ATP. Dans une rencontre âpre, où les deux joueurs se sont rendus coups pour coups (7-6/6-6), c'est l'Espagnol qui s'est qualifié pour la finale.

Après trois heures de jeu et alors que le match en était seulement à la fin du second set, l'Allemand s'est lourdement blessé à la cheville. Dans l'impossibilité de défendre ses chances, il a abandonné. Nadal n'a pas manqué de saluer la performance de son adversaire malheureux : «Je suis sûr qu’il gagnera non pas un, mais plusieurs tournois du Grand Chelem».

Casper Ruud en mode diesel

Pour le second match, c'est une rencontre moins tendue qui s'est déroulée entre le Croate Marin Cilic (23e mondial) et le Norvégien Casper Ruud (8e mondial). Après un premier set très crispé, Casper Ruud a déroulé son tennis pour s'imposer 3-6/6-4/6-2/6-2.

PREMIÈRE FINALE EN GRAND CHELEM





Casper Ruud s'impose en 4 sets face à Marin Cilic, 3-6 6-4 6-2 6-2. #RolandGarros pic.twitter.com/D49xfOlIev — Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2022

Le match a été toutefois été interrompu en raison de l'irruption d'une manifestante écologique qui s'est accrochée au filet pendant quelques minutes. Après avoir été évacuée sans violence, la rencontre a pu reprendre.

C'est donc une finale inédite entre le plus grand joueur de l'Histoire de Roland-Garros et le jeune Norvégien, qui signe sa première finale en Grand-Chelem. Premiers échanges ce dimanche 5 juin, à partir de 15h.