Croatie-France, Ligue des nations 2022 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Trois jours après sa défaite contre le Danemark (1-2), l’équipe de France se déplace, ce lundi, en Croatie pour la 2e journée de la Ligue des nations 2022. Voici le programme TV complet.

Les Bleus au rattrapage. Trois jours après son revers inattendu contre le Danemark au stade de France (1-2), l’équipe de France sera très attendue, ce lundi, en Croatie pour son deuxième match dans cette Ligue des nations 2022. Les hommes de Didier Deschamps, qui fera son retour sur le banc tricolore, devront reprendre leur marche en avant et éviter que le doute ne s’installe à un peu plus de cinq mois de la Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre). «Il faut gagner en Croatie», a insisté Karim Benzema, qui avait ouvert le score face aux Danois.

Et pour ce deuxième match en 72 heures, et avec encore deux autres rencontres au programme dans ce mois de juin, le sélectionneur des champions du monde devrait faire tourner son équipe en raison notamment du forfait de Raphaël Varane, remplacé par Ibrahima Konaté, et la blessure au genou de Kylian Mbappé. Mais face aux Croates, dans un nouveau remake de la finale du Mondial 2018, l’objectif restera le même pour les Bleus s’ils veulent prétendre se qualifier pour le «Final 4» dans un an et défendre leur titre.

Mais à Split, Hugo Lloris et ses coéquipiers devront se méfier de la réaction des Croates, qui restent sur une sévère défaite, vendredi, à domicile contre l’Autriche (0-3). Aux Bleus de prouver qu’ils ont de la ressource et de la réserve pour se rassurer et renouer avec le succès avant de se mesurer à l’Autriche (10 juin) puis de retrouver cette équipe de Croatie (13 juin).

Le programme TV

Croatie-France



Ligue des nations 2022



Lundi 6 juin



A suivre en direct et en intégralité à partir de 20h45 sur M6