Rafael Nadal-Casper Ruud, finale de Roland-Garros 2022 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

En quête d’un 14e sacre à Roland-Garros, son 22e titre en Grand Chelem, Rafael Nadal affronte, ce dimanche, le Norvégien Casper Ruud en finale. Voici le programme TV complet.

Le maître des lieux contre le novice. L’homme aux 21 titres du Grand Chelem et aux 13 sacres à Roland-Garros contre le jeune premier à la première finale en Majeur. La finale des Internationaux de France entre Rafael Nadal et Casper Ruud apparaît grandement déséquilibrée et la mission quasiment impossible pour le Norvégien contre son idole, l'Espagnol toujours invaincu en finale sur la terre battue parisienne.

«Il a 13 victoires pour zéro défaite en finale, donc ma tâche peut sembler impossible», a déclaré Casper Ruud, qui est face au «plus grand défi de l'histoire» du tennis. Mais il ne partira pas battu d’avance sur le court central. «Je ferai tout mon possible... comme ont fait les treize autres avant moi. (…) Il faudra que je joue le meilleur tennis de ma vie. Mais je dois y croire», a ajouté le 8e joueur mondial (23 ans), qui a remporté sept de ses huit titres sur terre battue.

Et il n’aura pas d’autres choix pour espérer faire vaciller le roi de l’ocre et ses 472 victoires pour 46 revers, dont 111 victoires pour seulement 3 défaites à Roland-Garros. Le Majorquin au mental d’acier sera évidemment le grand favori, même si un point d’interrogation entoure son physique. Et notamment son pied gauche qui le fait terriblement souffrir depuis de longues semaines. Que ce soit face à Félix Auger-Aliassime en 8es et Novak Djokovic en quarts, il a encore serré les dents pour se hisser jusqu’en finale, profitant de l’abandon d’Alexander Zverev en demi-finale.

Un mal chronique qui pourrait précipiter la fin de sa carrière. Mais avant d’y penser, Rafael Nadal, vainqueur de l'Open d'Australie en janvier, a un 22e Grand Chelem et surtout un 14e titre à Roland-Garros à aller chercher pour entrer encore un peu plus dans la légende du tennis.

Le programme TV

Rafael Nadal-Casper Ruud



Finale de Roland-Garros 2022



Dimanche 5 juin



A suivre en direct et en intégralité à partir de 15h sur France et Prime Vidéo