Tennis : Les 22 sacres de Rafael Nadal en Grand Chelem

Rafael Nadal détient le record de sacres en Grand Chelem avec un total de 22 titres, dont 14 triomphes à Roland-Garros. Voici le détail de l’ensemble de ses sacres.

Roland-Garros 2005

Pour sa première participation aux Internationaux de France, Rafael Nadal a créé la sensation en se hissant jusqu’en finale, où il est venu à bout de l’Argentin Mariano Puerta (6-7, 6-3, 6-1, 7-5) pour décrocher son premier titre du Grand Chelem à seulement 19 ans.

Roland-Garros 2006

Le Majorquin a récidivé l’année suivante. Considéré comme le meilleur joueur sur terre battue, il a renversé Roger Federer en finale après avoir concédé le premier set (1-6, 6-1, 6-4, 7-6).

Roland-Garros 2007

Un an plus tard, le Taureau de Manacor a retrouvé le Suisse en finale avec une issue similaire lui permettant de décrocher une 3e Coupe des Mousquetaires consécutive (6-3, 4-6, 6-3, 6-4). De son côté, Federer était toujours en quête de son premier trophée sur la terre battue de la Porte d’Auteuil.

Roland-Garros 2008

Jamais deux sans trois. Encore une fois, Rafael Nadal a balayé Roger Federer en finale en trois petits sets (6-1, 6-3, 6-0), égalant ainsi le record de Björn Borg avec un quatrième sacre consécutif sur la terre battue parisienne.

Wimbledon 2008

Après deux défaites consécutives en finale, le Majorquin est parvenu à battre Roger Federer dans son jardin de Wimbledon au terme d’une finale haletante (6-4, 6-4, 6-7, 6-7, 9-7) pour s’offrir son premier sacre sur le gazon anglais.

Open d’Australie 2009

Une nouvelle fois opposé à Roger Federer dans une finale de Grand Chelem, Rafael Nadal a écarté le Suisse (7-5, 3-6, 7-6, 3-6, 6-2) pour décrocher, là aussi, son premier titre à Melbourne.

Roland-Garros 2010

Rafael Nadal a pris sa revanche sur Robin Söderling, qui l’avait éliminé dès les 8es de finale l’année précédente. Il s’est facilement défait du Suédois dans une finale à sens unique (6-4, 6-2, 6-4) pour soulever une 5e fois la Coupe des Mousquetaires.

Wimbledon 2010

Tombeur d’Andy Murray en demi-finale, et quelques semaines après son 5e sacre à Roland-Garros, Rafael Nadal a poursuivi sa moisson en décrochant un titre sur l’herbe de Wimbledon après avoir battu Thomas Berdych en finale (6-3, 7-5, 6-4).

US Open 2010

L’année 2010 a été fructueuse pour Rafael Nadal. Après Roland-Garros et Wimbledon, le Majorquin s’est offert un triplé en remportant l’US Open pour la première fois de sa carrière grâce à sa victoire en finale face à Novak Djokovic (6-4, 5-7, 6-4, 6-2).

Roland-Garros 2011

Pour la 4e fois, il était opposé à Roger Federer en finale. Et pour la 4e fois, l’Espagnol a pris le dessus sur le Suisse (7-5, 7-6, 5-7, 6-1) pour rester le maître des Internationaux de France avec un 6e sacre.

Roland-Garros 2012

Lors d’une finale jouée sur deux jours en raison de la pluie, Rafael Nadal a maîtrisé Novak Djokovic (6-4, 6-3, 2-6, 7-5). Avec ce 7e sacre, il est devenu seul détenteur du record de victoires sur l’ocre de la Porte d’Auteuil devant Björn Borg (6).

Roland-Garros 2013

Dans son jardin à Roland-Garros, «Rafa» n’a eu aucune pitié avec son compatriote David Ferrer, qu’il a dominé sans difficulté en finale (6-3, 6-2, 6-3) pour devenir le premier joueur de l’histoire à remporter au moins 8 fois un tournoi du Grand Chelem.

US Open 2013

Pour sa 3e finale de l’US Open, Rafael Nadal a pris sa revanche sur Novak Djokovic (6-2, 3-6, 6-4, 6-1), qui l’avait battu en finale en 2011, pour remporter son 13e titre du Grand Chelem.

Roland-Garros 2014

Moins souverain que les années précédentes, Rafael Nadal est néanmoins resté le roi de Roland-Garros avec une 9e couronne décrochée Porte d’Auteuil aux dépens de Novak Djokovic (3-6, 7-5, 6-2, 6-4).

Roland-Garros 2017

Trois ans après son dernier sacre, l’Espagnol a retrouvé son trône et repris possession des lieux. Intraitable tout au long du tournoi, le Taureau de Manacor a surclassé en finale le Suisse Stan Wawrinka (6-2, 6-3, 6-1) pour signer une «Decima» historique.

US Open 2017

Rafael Nadal est redevenu prince de New-York grâce sa victoire en finale contre le Sud-africain Kevin Anderson (6-3, 6-3, 6-4), synonyme de 3e sacre à l’US Open.

Roland-Garros 2018

Rafael Nadal est resté solidement accroché à son trône. Celui-là même qui fait de lui le roi de la terre battue et de Roland-Garros. L'Espagnol a été sans pitié avec Dominic Thiem, qui était présenté comme l’un de ses possibles héritiers, pour décrocher sa onzième couronne à la Porte d'Auteuil (6-4, 6-3, 6-2).

Roland-Garros 2019

Maître incontesté et incontestable de la terre battue, Rafael Nadal a mis une nouvelle fois à terre Dominic Thiem (6-3, 5-7, 6-1, 6-1) pour s’offrir une douzième Coupe des Mousquetaires.

US Open 2019

Au terme d’une finale indécise, Rafael Nadal, qui a vu Daniil Medvedev lui tenir la dragée haute, a fini par venir à bout du Russe (7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4) pour s’adjuger son 4e sacre à l’US Open, son 19e en Majeur.

Roland-Garros 2020

Dans une saison bouleversée par la pandémie de coronavirus, Rafael Nadal est resté le maître des lieux. Malgré le report du tournoi à l’automne, l’Espagnol a été impitoyable avec ses adversaires, et notamment le n°1 mondial Novak Djokovic en finale (6-0, 6-2, 7-5) pour conquérir sa 13e Coupe des Mousquetaires et égaler le record de 20 titres du Grand Chelem de Roger Federer.

Open d’Australie 2022

Pour la deuxième fois de sa carrière seulement, Rafael Nadal a décroché un deuxième Open d’Australie en reversant en finale le Russe Daniil Medvedev (2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5) pour détenir seul le record de victoires en Grand Chelem avec 21 sacres.

Roland-Garros 2022

Rafael Nadal est entré encore un peu dans l’histoire du tennis. Quelques mois après son sacre à l’Open d’Australie, l’Espagnol s’est offert son 14e sacre à Roland-Garros en surclassant en finale le Norvégien Casper Ruud (6-3, 6-3, 6-0) pour décrocher son 22e titre du Grand Chelem. Phénoménal !