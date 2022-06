Croatie-France (1-1) : les Bleus concèdent un nul rageant

L’équipe de France a été accrochée en Croatie (1-1), lundi soir en Ligue des nations, quelques jours après leur défaite au Stade de France contre le Danemark.

Dans ce remake de la finale de la Coupe du monde 2018, l’équipe de France n’a pu mieux faire qu’un match nul en Croatie (1-1) pour cette deuxième rencontre de Ligue des nations 2022-2023. Pourtant, les Bleus, défaits par les Danois vendredi, avaient ouvert le score par Adrien Rabiot (52e). Mais les Croates ont égalisé sur penalty (83e).

Avec une équipe très remaniée au coup d’envoi (Karim Benzema, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann ou encore Hugo Lloris sur le banc), les hommes de Didier Deschamps ont affiché un visage très agréable et conquérant sur la pelouse de Split où ils se sont rapidement procuré des occasions franches.

Christopher Nkunku s’est logiquement vu refuser un but pour hors-jeu (31e). Mais l’action du meilleur joueur de la saison en Allemagne confirmait la montée en puissance des Tricolores dans ce match. Avec un milieu de terrain très à son aise (Aurélien Tchouaméni et Mattéo Guendouzi), les Bleus ont gagné en intensité.

L'entrée manquée de Clauss

Il fallait attendre le retour des vestiaires pour qu’ils soient récompensés par un but d’Adrien Rabiot (52e) parfaitement lancé par Wissam Ben Yedder.

Mais alors que les champions du monde se dirigeaient vers la victoire, Jonathan Clauss, tout juste entré en jeu, fauchait Andrej Kramaric dans la surface. Le Croate transformait le penalty et remettait les deux équipes à égalité (83e).

«Je pense que l'on a fait de bonnes choses en tenant compte des changements. On a mené au score, on aurait pu mettre le deuxième», a confié le sélectionneur après la rencontre. C'est dommage de leur donner l'égalisation sur le penalty. On s'est exposé en voulant aller chercher la victoire. Le résultat ne me satisfait pas pleinement, mais cela a permis à des joueurs d'avoir du temps de jeu. On est aussi dans la préparation en vue de la fin d'année. Avec des matchs rapprochés, je suis obligé de faire des changements. Le problème d'alignement, on peut l'avoir à 3 à 4 ou à 5. On a laissé plus d'espaces à vouloir aller chercher la victoire en fin de match.»

Les Tricolores affronteront l’Autriche, vendredi, avant de recevoir la Croatie au stade de France le 13 juin.