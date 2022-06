Ligue des nations : un énorme trou apparaît au milieu du terrain après le match entre l’Autriche et le Danemark (photos)

A la fin du match de Ligue des nations, lundi soir, entre l’Autriche et le Danemark, un énorme trou de plusieurs centimètres de profondeur est apparu au milieu de la pelouse. Une enquête a été ouverte pour connaître les causes.

Le match entre l’Autriche et le Danemark en Ligue des nations a connu, lundi soir, de drôles de désagréments. Initialement prévu à 20h45, le coup d’envoi de la rencontre a tout d’abord été retardé de 1h30 en raison d’une panne d’électricité, qui a touché le 2e arrondissement de Vienne. Le match a finalement pu commencer à 22h15. A la fin de la partie, c'est un énorme trou qui est apparu au milieu de la pelouse du stade Ernst Happel.

A huge hole appeared on the field after the Austria vs. Denmark game ended last night pic.twitter.com/1pMUTPYxmt — ESPN FC (@ESPNFC) June 7, 2022

Les joueurs des deux équipes étaient en train de se saluer lorsqu’ils ont fait cette curieuse découverte. Heureusement aucun d’entre eux n’a été blessé malgré la profondeur du trou. Certains joueurs se sont amusés à mettre une jambe dedans pour constater sa profondeur, qui était de plusieurs dizaines de centimètres.

«J’ai vu des photos de ce gros trou au milieu du terrain. C’était dangereux pour les joueurs. Le terrain était vraiment horrible, c'était difficile de bouger», a déploré le sélcetionneur danois Kasper Hülmand en conférence de presse. «C’est comme tomber dans des sables mouvants, la folie totale. On l’a remarqué à l’échauffement, plus on marchait sur l’herbe, plus c’était difficile» a confié de son côté Joakim Maehle.

Une enquête a été ouverte par la Fédération autrichienne pour connaître les raisons de l’apparition de ce trou, qui pourrait être due aux fortes pluies qui se sont abattues la veille dans la capitale autrichienne.

Avant cet incident, le Danemark s’était imposé grâce à des buts d’Hojbjerg et de Stryger Larsen (1-2). Avec cette victoire, trois jours après celle décrochée face à l’équipe de France (1-2), les Danois occupent la tête de leur groupe avant de recevoir, vendredi, la Croatie. Dans le même temps, l’Autriche accueillera les Bleus, toujours au stade Ernst Happel. En espérant que le mystère concernant le trou soit résolu d’ici là.