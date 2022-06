Ligue 1 : le stade de Lille va changer de nom

Le stade du Losc, situé à Villeneuve-d’Ascq, va être renommé pour devenir la «Decathlon arena» à partir de la saison prochaine, selon les informations de France Bleu Nord.

La Métropole Européenne de Lille est enfin parvenue à ses fins. A la recherche d’un partenaire pour le stade Pierre-Mauroy du Losc depuis plusieurs années, elle a fini par trouver un accord avec l’enseigne d’articles de sport Decathlon. L’antre des Dogues, implantée à Villeneuve-d’Ascq, va ainsi être renommé la «Decathlon Arena» à compter de la saison prochaine et jusqu’en 2027.

Ce naming devrait rapporter 1,2 million d’euros par an, soit six millions d’euros sur cinq ans renouvelables. La mention «stade Pierre-Mauroy», du nom de l’ancien Premier ministre et maire de Lille entre 1973 et 2001, ne va toutefois pas disparaître. Elle figurera sous le nom «Decathlon Arena».

L’enseigne nordiste, élue marque préférée français, connait bien Villeneuve-d’Ascq pour y avoir son siège social. Avec sa marque Kipsta, spécialisée dans le football, elle sera aussi le nouveau fournisseur de ballon de la Ligue 1 et la Ligue 2 à partir de la saison 2022-2023 pour une durée de cinq ans. Decathlon a également créé une équipe de plusieurs dizaines d’athlètes pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024 avec le judoka Teddy Riner à sa tête.