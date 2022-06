Tennis : Nick Kyrgios convertit sa balle de match avec un service entre les jambes (vidéo)

Pour son entrée en lice, mardi, au tournoi de Stuttgart (Allemagne), Nick Kyrgios a battu le Tchèque Jiri Lehecka (7-6, 6-3) en réalisant un service entre les jambes sur sa balle de match.

Il est de retour. Nick Kyrgios n’était plus apparu sur le circuit depuis le 9 avril dernier et sa défaite en demi-finale de tournoi de Houston.

Après avoir zappé la saison sur terre battue et Roland-Garros, qu’il ne portent pas dans cœur, le joueur australien a repris sa raquette pour renouer avec la compétition sur le gazon de Stuttgart (Allemagne).

Et deux mois plus tard, il n’a rien perdu de sa folie, qui fait de lui un joueur pas comme les autres. Opposé à Jiri Lehecka pour son entrée en lice, Kyrgios, classé au 78e rang mondial, a dominé son adversaire Tchèque en deux sets pour se hisser au second tour (7-6, 6-3). Et il a conclu la rencontre d’une manière peu ordinaire.

Alors qu’il menait largement son service (40-0), juste après avoir breaké Lehecka, Nick Kyrgios a converti la première de ses trois balles de match avec un service déroutant entre ses jambes. Complètement surpris, son adveraire a renvoyé la balle en dehors des limites du terrain. Futur adversaire de l’ancien n°13 mondial, le Géorgien Nikoloz Basilashvili sait à quoi s’en tenir.