Tourist trophy : les organisateurs se sont trompés sur l’identité du Français décédé

Les organisateurs du Tourist Trophy se sont trompés sur l’identité du Français décédé, ce week-end, sur les routes de la course réputée comme la plus dangereuse du monde. Il s’agirait de César Chanal, et non d’Olivier Lavorel, qui serait néanmoins dans un état critique.

L’édition 2022 du Tourist Trophy a été particulièrement meurtrière. Trois pilotes ont perdu la vie sur la course organisée sur l’île de Man, dont un Français. Mais contrairement à ce que les organisateurs ont annoncé durant le week-end, il ne s’agit pas d’Olivier Lavorel (35 ans), mais de César Chanal.

Ce dernier était au guidon du side-car au moment de l’accident qui lui a coûté la vie. «L’identification initiale a conduit à une erreur. Nous pensons maintenant qu’il s’agit de César Chanal qui est mort dans cet accident du 4 juin», a indiqué, ce mercredi, la direction de course dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Olivier Lavorel, qui était passager du side-car, est lui bien en vie, mais il «reste dans une situation critique» après avoir été transporté en urgence dans un hôpital de Liverpool.

STATEMENT ON BEHALF OF THE ISLE OF MAN TT RACES pic.twitter.com/Z8ePhFHekS — Isle of Man TT Races (@ttracesofficial) June 8, 2022

Les familles des deux concurrents ont été alertées de cette malencontreuse erreur par les organisateurs de l’épreuve, qui ont présenté leurs condoléances aux proches de César Chanal et assuré de leur soutien ceux d’Olivier Lavorel. «Nos pensées vont à la famille et aux proches d’Olivier et de César en cette période vraiment dévastatrice», ont-ils écrit.

En plus de César Chanal, le pilote gallois Mark Purslow et le Nord-Irlandais Davy Morgan sont également morts lors ce Tourist Trophy. Ces disparitions tragiques ont renforcé sa triste réputation de course la plus meurtrière du monde. Depuis sa création en 1967, pas moins de 263 personnes, entre pilotes et spectateurs, sont décédés sur ses routes.