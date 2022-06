Toulouse-La Rochelle, Bordeaux-Racing 92, barrages Top 14 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Toulouse-La Rochelle et Bordeaux-Racing 92, les deux barrages de Top 14, auront lieu samedi 11 et dimanche 12 juin. Voici le programme TV complet.

La saison régulière qui s’est achevée la semaine dernière a vu Castres et Montpellier, respectivement premier et deuxième du championnat de France de Top 14, se qualifier pour les demi-finales. Derrière, ce sont Toulouse et La Rochelle, ainsi que Bordeaux et le Racing 92 qui vont devoir batailler pour une place dans le dernier carré.

Les champions de France en titre toulousains auront fort à faire face aux Rochelais, récents champions d’Europe, qui rêvent de réaliser le même doublé que les stadistes l’an dernier.

Les Bordelais, eux, tenteront d’accéder aux demi-finales en éliminant le Racing 92 mais devront se montrer forts mentalement.

Programme TV

Toulouse-La Rochelle, samedi 11 juin : 21h05 sur Canal+

Bordeaux-Racing 92, dimanche 12 juin : 21h05 sur Canal+