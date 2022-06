Transferts : Alexandre Lacazette de retour à Lyon, Corentin Tolisso désormais ciblé

En fin de contrat avec Arsenal, Alexandre Lacazette fait son retour à Lyon, qu’il avait quitté il y a cinq ans. L'attaquant français s'est engagé jusqu'en 2025.

C’est un gros coup réalisé par l’OL. Cinq ans après son départ à Arsenal, Alexandre Lacazette (31 ans) a retrouvé son club formateur. L’attaquant français, qui était en fin de contrat avec le club londonien, a accepté de revenir à Lyon malgré l’absence de participation à une Coupe d’Europe. «C’était évident pour moi. Malgré l’absence de la Coupe d’Europe, le projet était plus important que toute autre chose. Je me sentais utile dans le vestiaire et sur le terrain dans ce projet donc c’était la meilleure décision», a-t-il confié lors de conférence de presse de présentation ce jeudi.

Ce retour est l’aboutissement de longs mois de négociations. Le club présidé par Jean-Michel Aulas avait approché son ancien joueur à l’automne avant de tenter de le recruter durant le mercato hivernal. Mais l’international français était resté en Angleterre et le voir débarquer à Lyon quelques mois plus tard paraissait illusoire sans qualification en Ligue des champions, et en Coupe d’Europe d’une manière générale. Une condition qu’il avait lui-même fixée.

Mais au sortir d’une cinquième saison plus que mitigée, avec seulement 4 buts en Premier League et la perte de sa place de titulaire lors des derniers matchs, Alexandre Lacazette a finalement accepté de revenir au bercail. Il a même fait des efforts concernant ses émoluments, puisqu’il devrait toucher un salaire moins important par rapport à celui qu’il percevait à Arsenal (environ dix millions d’euros par an).

Ce retour devrait mettre un peu de baume au cœur des supporters des Gones après la saison très compliquée achevée à la 8e place de Ligue 1. Et au milieu de la jeunesse lyonnaise, le 4e meilleur buteur de l’histoire de Lyon (129 buts en 275 matchs) aura pour mission d'apporter toute son expérience et ses qualités de finisseur pour permettre à l'OL de redorer son blason et retrouver les sommets du football français. «J’ai progressé dans mon leadership. J’ai pris de l’expérience. Je veux surtout aider le club à revenir en haut de l’affiche. J’ai discuté avec le coach, il m’a appelé la semaine dernière. Il m’a dit ce qu’il attendait de moi», a déclaré l’international français.

Et Alexandre Lacazette pourrait ne pas être le seul «ancien» à revenir dans le Rhône. Alors que l'OL entend retrouver son «ADN», Corentin Tolisso est désormais ciblé par les dirigeants lyonnais. Comme Lacazette, le champion du monde 2018 est en fin de contrat avec le Bayern Munich, qu'il avait rejoint en 2017 pour 40 millions d'euros. «Le contact a été établi avec lui, depuis moins longtemps qu’Alexandre», a indiqué Jean-Michel Aulas, qui entend parvenir à ses fins sur ce dossier pour donner l’envie à d’autres joueurs de rejoindre le club cet été.

Dans son entreprise, le président de l’OL pourra compter sur le soutien d’Alexandre Lacazette. «Corentin est un joueur libre, je ne sais pas s’il a d’autres offres. Mais oui, je pousse pour qu’il vienne et je laisse le président traiter le côté contractuel», a déclaré l'attaquant. Et son retour pourrait le convaincre d’effectuer le même chemin.