Tourist Trophy : un père et son fils tués durant la course de moto

Le Tourist Trophy, qui a lieu sur l’île de Man, a fait deux nouvelles victimes. Il s’agit d’un père et de son fils qui sont brutalement décédés lors de la dernière journée de la compétition, soit le 10 juin.

Un accident tragique. Réputé pour son taux de mortalité, le Tourist Trophy ne cesse de provoquer des accidents mortels, soit 263 décès depuis sa création selon La Dépêche. Roger Stockton et son fils Bradley ont, eux aussi, perdu la vie ce vendredi, lors du dernier jour de la course de moto.

Âgé de 56 ans, Roger Stockton se trouvait avec son fils de 21 ans à bord d’un side-car et effectuaient leur dernier tour lorsque l’accident est survenu.

«C’est avec un profond sentiment de tristesse que nous vous annonçons les décès de Roger et Bradley Stockton. Nous adressons nos plus sincères condoléances à leurs familles, leurs proches et leurs amis», ont annoncé les organisateurs de l’événement à travers un communiqué.

It is with deep sense of sorrow that the Isle of Man TT Races can announce the loss of Roger and Bradley Stockton following an incident on the final lap of the second Sidecar Race of TT 2022.





We extend our deepest sympathy to their families, loved ones and friends. pic.twitter.com/IHA3lM5XCt

— Isle of Man TT Races (@ttracesofficial) June 10, 2022