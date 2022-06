Formule 1 : le bon coup de Max Verstappen et de Red Bull à Bakou

Max Verstappen a remporté, ce dimanche, le Grand Prix d'Azerbaïdjan de Formule 1 dans les rues de Bakou devant son coéquipier Sergio Pérez. Et il a profité de l'abandon de Charles Leclerc, victime d'un problème moteur, pour s'envoler en tête du championnat du monde.

C'est bien connu le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres. Et ce proverbe s’est une nouvelle fois vérifié, ce dimanche, au Grand Prix d’Azerbaïdjan avec la faillite de Ferrari qui a fait les affaires de Red Bull et de Max Verstappen vainqueur devant son coéquipier Sergio Pérez dans les rues de Bakou.

Les déboires de Charles Leclerc et de l’écurie italienne ont commencé dès le départ. Auteur de sa 6e pole position de la saison, le Monégasque a été dépassé par Sergio Pérez dès le premier virage. Rapidement distancé par le Mexicain, il a vu son coéquipier Carlos Sainz être victime d’un problème hydraulique au 9e tour. Peu avant la mi-course (20e tour), c’est lui qui a été contraint d’abandonner après avoir été lâché par son moteur, alors qu’il était en tête de la course.

C’est la mine complètement désemparée qu’il a rejoint son stand, conscient qu’il venait de perdre très gros dans la course au titre de champion du monde. D’autant que Max Verstappen et Red Bull n’ont pas laissé passer cette occasion pour mettre un peu plus la tête sous l’eau à la Scuderia. Avec un boulevard devant lui, le pilote néerlandais n’a pas tremblé pour décrocher sans trembler sa 5e victoire de la saison, la 25e de sa carrière.

«On avait un rythme incroyable aujourd’hui. (…) On a été un peu chanceux avec les abandons de Ferrari, mais on avait du rythme», a commenté Verstappen après la course. Et le champion du monde en titre pouvait avoir le sourire à l'arrivée car, avec ce succès, il a pris ses distances au championnat du monde. Il compte désormais 21 points d’avance sur son coéquipier et nouveau dauphin Sergio Pérez et surtout 34 sur Charles Leclerc, désormais menacé par George Russel (3e à Bakou et à 17 points de Leclerc).

Avec ce nouveau doublé, Max Verstappen, Sergio Pérez et Red Bull vont pouvoir s’envoler sereinement pour le Grand Prix du Canada, programmé dimanche prochain, au contraire de Ferrari qui n’aura qu’une semaine pour remédier à ses problèmes de fiabilité. L’alerte rouge est déclenchée dans les rangs de la Scuderia.