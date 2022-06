Coupe du monde 2022 : la composition de tous les groupes

Retrouvez la composition des groupes de la phase de poules de la Coupe du monde de football 2022.

Voici la composition complète des groupes de la phase de poules de la Coupe du monde de football qui se tiendra au Qatar du 21 novembre au 18 décembre.

Qatar

Equateur

Sénégal

Pays-Bas

Angleterre

Iran

Etats-Unis

Pays de Galles

Argentine

Arabie Saoudite

Mexique

Pologne

The #FIFAWorldCup groups are set





We can't wait! #FinalDraw pic.twitter.com/uaDfdIvbaZ

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 1, 2022