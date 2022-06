France-Croatie, Ligue des nations 2022 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Pour son dernier match de ce rassemblement très copieux, l’équipe de France reçoit la Croatie, ce lundi, au Stade de France pour se rassurer et enfin se lancer dans cette Ligue des nations. Voici le programme TV complet.

Les Bleus devront fournir encore un dernier effort avant les vacances. Au crépuscule d’une saison déjà chargée et éreintante, ils ont une ultime rencontre, ce lundi, face à la Croatie au Stade de France. Après une défaite contre le Danemark (1-2) et deux matchs nuls en Croatie (1-1) et en Autriche (1-1), il s’agira pour les hommes de Didier Deschamps de se lancer dans cette Ligue des nations, dont ils sont tenants du titre, et de se rassurer à cinq mois de la Coupe du monde au Qatar.

En cas de nouvelle contre-performance à Saint-Denis, les champions du monde resteraient à la dernière place de leur poule avec la menace d’une relégation en 2e division (Ligue B) et n’auraient plus aucune chance de défendre leur titre dans un an avant même les deux dernières rencontres de poules en septembre. Ils verraient surtout les doutes s’accumuler avant le Mondial.

Pour relever la tête, les Tricolores devront être beaucoup plus incisifs et décisifs en défense comme en attaque. «Si on veut rester tout en haut de la hiérarchie mondiale, il faut être capable d'être beaucoup plus solide», a notamment lâché Hugo Lloris, alors que les Bleus n’ont réalisé que quatre «clean sheets» (aucun but encaissé) en douze matchs.

Dans le secteur offensif, Kylian Mbappé, qui a évité la défaite à l’équipe de France en Autriche, devrait pouvoir tenir sa place d’entrée pour ce rendez-vous face aux vice-champions du monde. «Même s’il a toujours une sensation (au genou gauche) qui n’est pas idéale, il est beaucoup moins gêné qu’en début de semaine où il ne pouvait pas s’entraîner», a confié Didier Deschamps sur TF1. Et d’ajouter : «On fait tout pour qu’il puisse être là». Et la seule présence de l’attaquant du PSG pourrait redonner des couleurs à des Bleus jusque-là bien pâles.

Le programme TV

France-Croatie



Ligue des nations 2022



Lundi 13 juin



A suivre en direct à partir de 20h45 sur TF1