Ligue des nations : des tags anti-Qatar au Stade de France

En marge de la rencontre de Ligue des nations entre la France et la Croatie, ce lundi soir, au Stade de France, des tags anti-Qatar ont été inscrits sur les murs aux abords de l’enceinte de Saint-Denis par le collectif «Carton rouge pour le Qatar».

L’action a été revendiquée par le collectif «Carton rouge pour le Qatar». Dans la nuit de dimanche à lundi, en marge du match de Ligue des nations entre la France et la Croatie programmé ce lundi soir, plusieurs de ses membres ont taggué les murs aux abords du Stade de France avec des inscriptions anti-Qatar. Leur but est «d’alerter le peuple sur les sévices que subissent nos frères et sœurs au Qatar», a indiqué le groupe dans un communiqué.

«Boycott Qatar 2022», «Le Qatar pue la mort» ou encore «6 550 morts, 2 100 000 esclaves, 1 coupe d’immonde» ont ainsi été inscrits à proximité de l’enceinte de Saint-Denis. A cinq mois du coup d’envoi du Mondial (21 novembre-18 décembre), le collectif a voulu dénoncer les «conditions (de travail) ignobles» des ouvriers employés pour la construction des stades qui «crèvent sur les chantiers par milliers», mais aussi «des travailleuses domestiques (qui) se font maltraiter, cracher dessus et violer sans le moindre espoir d’évasion», et des «agents de sécurité (qui) subissent des cadences léthales».

Les militants, qui se revendique comme des «activistes du maquis Alsace-Lorraine et d’Extinction Rebellion Paris», ont également lancé un appel au «boycott de la compétition». De son côté, la Fédération française de football a déposé une plainte après la découverte de ses tags, a indiqué le tribunal de Bobigny.