Ligue des nations : les Bleus éliminés de la course au «Final 4» si…

Tenante du titre, l’équipe de France est en mauvaise posture dans sa poule de Ligue des nations et pourrait être éliminée dans la course au «Final 4» en cas de nouvelle contre-performance, lundi, contre la Croatie au Stade de France.

A l’issue des trois premiers matchs, l’équipe de France occupe la dernière place de sa poule de Ligue des nations. Avec seulement deux petits points, après sa défaite contre le Danemark (1-2) et ses nuls en Croatie (1-1) et en Autriche (1-1), elle est fâcheuse posture avant de recevoir les Croates, ce lundi, au Stade de France. Tenants du titre, les Bleus pourraient même être éliminés de la course au «Final 4» en cas de nouvelle contre-performance.

Les hommes de Didier Deschamps ne pourront plus terminer à la 1ère place de leur groupe en cas de revers et si dans le même temps il y a un vainqueur dans l’autre match entre le Danemark et l’Autriche. Ils ne pourront effet compter que huit points au maximum s’ils remportaient leurs deux derniers matchs, alors que les Danois en auraient déjà neuf s’ils s’imposent face aux Autrichiens.

En revanche, si ces derniers venaient à battre le Danemark, ils compteraient sept points, tout comme la Croatie si elle vient à bout des Tricolores, avec un match à jouer entre les deux nations et les Tricolores ne seront plus en mesure de se mêler à la lutte pour la première place. Un match nul ou une défaite des Bleus conjuguée à un nul entre le Danemark et l’Autriche ne condamnerait pas l’équipe de France. Mais le plus simple pour la bande à Didier Deschamps serait de prendre les trois points pour conserver un espoir de défendre son titre.

Les Bleus éliminés si…

Défaite face à la Croatie et victoire du Danemark ou de l’Autriche dans le même temps