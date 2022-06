OM : Le nouveau maillot aurait fuité (photo)

S’il n’a toujours pas été officiellement dévoilé, le maillot de l’Olympique de Marseille pour la saison prochaine aurait fuité, ce lundi, sur les réseaux sociaux.

A quoi ressemblera le futur maillot de l’Olympique de Marseille ? C’est la question que doivent se poser tous les supporters du club olympien. Moins de deux mois avant le début de la saison, il n’a toujours pas été officiellement dévoilé. Mais il pourrait avoir fuité, ce lundi, sur les réseaux sociaux.

Plusieurs clichés de la tunique que les Marseillais pourraient porter la saison prochaine ont été postés. Sans surprise, elle est à dominante blanche. En revanche, le bleu azur est remplacé par du bleu un peu plus foncé que d’habitude et qui apparaît sur le col en V, les manches, le logo Puma, le blason du club et sur le sponsor «Cazoo».

Leader européen de la vente de voitures en ligne, «Cazoo» remplacera «Uber Eats» sur la face avant du maillot et apparaîtra également dans l’ensemble du stade Vélodrome, sur le site internet du club et sur tous les différents panneaux d’affichage média du club. Le partenariat entre «Cazoo» et l’Olympique de Marseille prendra effet le 1er juillet 2022. Date à laquelle pourrait être révélé le nouveau maillot de l’OM.