Coupe du monde 2022 : le groupe complet de l’équipe de France

Les Bleus connaissent leurs adversaires pour la phase de groupes de la Coupe du monde 2022 au Qatar (21 novembre-18 décembre). Placée dans le groupe D, l’équipe de France a hérité d'adversaires à sa portée.

Au Qatar, les Bleus de Didier Deschamps affronteront l'Australie, le Danemark puis la Tunisie.

Le groupe des Bleus à la Coupe du monde 2022 est complet ! Nous affronterons le Danemark , la Tunisie et le vainqueur du barrage entre le Pérou / Australie et les Émirats arabes unis #FiersdetreBleus pic.twitter.com/xO7CwoB518 — Equipe de France (@equipedefrance) April 1, 2022

Comme en 2018 en Russie, l'équipe de France commencera le tournoi le 22 novembre contre les Australiens, avant de défier les Danois, demi-finalistes de l'Euro 2021 le 26 novembre, et enfin la Tunisie le 30 novembre.

L'équipe de France, championne du monde en titre, peut souffler avec un groupe plutôt clément. Et si le Danemark apparaît comme l'adversaire le plus sérieux, il est bon de rappeler que les Bleus ont affronté les Danois à de multiples reprises lors des grandes compétitions et qu'ils n'ont jamais perdu : 1-0 à l'Euro 1984, 2-1 au Mondial 1998, 3-0 à l'Euro 2000 et 0-0 au Mondial 2018.

Groupe D

France

Australie

Danemark

Tunisie