«Il voulait savoir si je pouvais venir» : Aurélien Tchouaméni confirme que Kylian Mbappé a tenté de l’attirer au PSG

Lors de sa présentation au Real Madrid, où il s’est engagé jusqu’en 2028, Aurélien Tchouaméni a confié que Kylian Mbappé avait tenté de le convaincre de rejoindre le PSG. Sans réussite.

C’est finalement le Real Madrid qui a raflé la mise. Courtisé par de nombreux clubs en Europe, Aurélien Tchouaméni a choisi de rejoindre les rangs du champion d’Europe en titre, où il a signé un contrat de six ans soit jusqu’en juin 2028. Et le milieu de terrain français a opté pour le club espagnol malgré les appels du pied de Kylian Mbappé. L’attaquant tricolore, qui a de son côté prolongé trois ans avec le PSG, a tenté de convaincre son coéquipier en équipe de France de rallier le club parisien. Mais le désormais ancien monégasque a repoussé ses avances.

«Kylian a décidé de rester au PSG et il savait déjà que je quitterais Monaco à la fin de la saison. Il voulait savoir si j’irais au PSG mais je lui ai dit que le Real Madrid était mon premier choix, et il l’a parfaitement compris, il était très heureux pour moi», a confié, ce mardi, lors de sa présentation, Aurélien Tchouaméni dont le prix du transfert est estimé à 80 millions d’euros (+ 20 millions d’euros de bonus).

Malgré la tentative de Mbappé, rien ne semblait pouvoir faire changer d’avis le joueur formé aux Girondins de Bordeaux. «J’ai eu la chance d’avoir des propositions de plusieurs clubs, mais dès que j’ai su que le Real Madrid me voulait, je n’ai jamais hésité. Je veux marquer l’histoire du football, et le meilleur club pour le faire, c’est le Real Madrid», a indiqué le milieu de terrain, qui a été impressionné par le parcours de la formation entraînée par Carlo Ancelotti en Ligue des champions. «C’est vrai que lorsque j’ai regardé ces matchs, j’ai écrit à mon agent et je lui ai dit : ‘S’il te plaît, fais tout ce qui est possible pour me faire aller au Real Madrid’», a lâché Tchouaméni qui portera le n°18.

Et son choix a été confirmé après avoir discuté avec Eduardo Camavinga et Karim Benzema. «Dès que les rumeurs ont commencé, Camavinga m’a tout de suite contacté et m’a dit que je devais venir, que je ferai beaucoup de progrès, et que c’est le plus grand club du monde. Karim est le meilleur attaquant du monde. Quand tout a commencé à avancer, il m’a écrit et m’a tout dit sur le club», a-t-il ajouté. Et avant de faire ses preuves et d’entamer l’aventure avec son nouveau club, Aurélien Tchouaméni va profiter de vacances bien méritées.