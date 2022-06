Tennis : Serena Williams donne «rendez-vous» à Wimbledon un an après son dernier match

Dans un message publié sur son compte Instagram, ce mardi, Serena Williams a donné «rendez-vous» à Wimbledon (27 juin-10 juillet), où elle a disputé, il y a près d’un an, son dernier match.

Elle n’a plus été vue sur les courts depuis son abandon au 1er tour de Wimbledon. Un an plus tard, Serena Williams s’apprête à faire son retour à la compétition sur le gazon anglais. Dans un message publié sur compte Instagram, l’ancienne n°1 mondiale a donné «rendez-vous» au Grand Chelem organisé en Angleterre. «C’est un rendez-vous ! On se voit là-bas», a-t-elle écrit avec une photo de ses chaussures sur du gazon.

Mais pour participer au 3e Majeur de la saison, qu’elle a remporté à sept reprises, l’Américaine, retombée à la 1 208e place au classement WTA, va devoir bénéficier d’une des invitations de la part des organisateurs, qui seront annoncées ce mercredi.

Plusieurs interrogations planent néanmoins autour de l’éventuel retour à la compétition de la joueuse qui fêtera ses 41 ans fin septembre. S’alignera-t-elle en simple ? Se contentera-t-elle de jouer uniquement le double qu’elle a remporté six fois avec sa sœur Venus ? Fera-t-elle son retour dès la semaine prochaine au tournoi d’Eastbourne, qu’elle mentionne dans son message ? Les prochaines heures devraient permettre d'en savoir plus sur les intentions de l’Américaine aux 23 titres du Grand Chelem.