PSG : les dates des chocs contre Marseille, Lyon et Monaco déjà connues

Si le calendrier complet de la Ligue 1 sera révélé vendredi, quelques dates ont déjà été révélées par Le Parisien concernant notamment les matchs du PSG face à Marseille, Lyon et Monaco.

Encore un peu de patience. Le calendrier complet de la Ligue 1 pour la saison prochaine sera connu ce vendredi. Mais quelques dates concernant le PSG ont déjà été révélées, ce mercredi, par Le Parisien. Après avoir joué le Trophée des champions face à Nantes, vainqueur de la Coupe de France, fin juillet à tel Aviv (Israël), le club de la capitale entamera son exercice 2022-2023 au stade Gabriel Montpied contre Clermont le week-end du 6 et 7 août.

La semaine suivante (week-end du 13-14 août), le champion de France en titre accueillera au Parc des Princes Montpellier avant de se déplacer ensuite à Lille pour le compte de la 3e journée. Les coéquipiers de Marquinhos disputeront leur premier choc le dimanche 28 août, lors de la venue de Monaco, qui a terminé à la 3e place la saison dernière.

Le prochain grand rendez-vous est programmé le 18 septembre à Lyon (8e journée) avant la réception, un mois plus tard (16 octobre), de Marseille pour le Classique (11e journée). Le match retour est prévu au Vélodrome le 26 février (25e journée). Avant, les Parisiens auront achevé la phase aller du coté de Rennes (week-end du 14 et 15 janvier 2023) et se seront déplacés au stade Louis II de Monaco (23e journée). Ils recevront notamment ensuite les Rennais (19 mars), les Lyonnais (2 avril) et enfin les Clermontois pour achever la saison (4 juin). Pour connaître le reste ainsi que le calendrier des autres clubs, il faudra attendre jusqu’à vendredi.

Pour rappel, cette saison de Ligue 1 se mettra en pause pendant six semaines à partir de mi-novembre en raison de la Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre) avant de reprendre le mercredi 28 décembre avec un «boxing day» inédit.