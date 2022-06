US Open : Novak Djokovic interdit de participer au Grand Chelem ?

Non-vacciné contre le Covid-19, Novak Djokovic ne devrait pas être autorisé à participer à l’US Open (29 août-11 septembre) en raison de mesures sanitaires pour entrer aux Etats-Unis.

La menace plane toujours au-dessus de Novak Djokovic. Après avoir déjà manqué l’Open d’Australie en début d’année, le Serbe pourrait être privé de l’US Open, qu’il a remporté à trois reprises (2011, 2015, 2018). Non-vacciné contre le Covid-19, il ne devrait en effet pas être autorisé à entrer aux Etats-Unis, comme ce fût déjà le cas pour les Masters 1000 d’Indian Wells et de Miami au mois de mars.

Les autorités américaines n’auraient pas l’intention d’alléger les conditions d’accès au territoire d’ici le début du dernier Grand Chelem de la saison, selon The Telegraph. Si la présentation d’un test négatif n’est plus obligatoire pour pénétrer sur le sol américain, l’obligation vaccinale devrait rester en vigueur.

Dans ces conditions, Novak Djokovic et l’ensemble des joueurs et joueuses non-vaccinés ne pourront prendre part au tournoi. Ce serait un nouveau coup dur pour le Serbe qui vient de perdre sa place de n°1 mondial au profit de Daniil Medvedev. Et ce dernier pourra en revanche être de la partie et défendre son titre conquis l’année dernière face à Djokovic.

Contrairement à Wimbledon, qui a décidé de les bannir en raison de l’invasion de l'Ukraine, les organisateurs du Grand Chelem new-yorkais ont autorisé les joueurs russes et bélarusses à participer à l’épreuve, mais uniquement sous un drapeau neutre. La Fédération américaine de tennis a également fait part de sa volonté de lancer une série d’initiatives visant à amplifier les efforts humanitaires déjà en oeuvre pour l’Ukraine, notamment en s’engageant à «apporter un soutien financier important».