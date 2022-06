Ligue 1 : Jocelyn Gourvennec n’est plus l’entraîneur de Lille

Une saison seulement après son arrivée, Jocelyn Gourvennec a été démis de ses fonctions d’entraîneur de Lille, ce jeudi, par les dirigeants du Losc. Paulo Fonseca est favori pour lui succéder.

Une saison et puis s’en va. Arrivé dans le Nord il y a un an, en remplacement de Christophe Gatlier, Jocelyn Gourvennec n’est plus l’entraîneur de Lille. Le coach breton, qui était sous contrat jusqu’en juin 2023, et le club nordiste ont «acté ce jour la résiliation du contrat qui les liait», a indiqué le Losc dans un communiqué.

Malgré la victoire au trophée des Champions et la qualification pour les 8es de finale de la Ligue des champions (élimination contre Chelsea), il paye la saison mitigée en Ligue 1 terminée seulement à la 10e place, synonyme de qualification européenne, avec seulement trois succès lors des dix dernières journées. Il entretenait également des rapports tendus avec certains supporteurs, en raison du jeu déployé par la formation lilloise, ainsi que certains de ses dirigeants.

Et son remplaçant serait déjà tout trouvé avec Paulo Fonseca. L’ancien coach de l’AS Roma, du Shaktar Donetsk et FC Porto est le favori pour lui succéder sur le banc des Dogues. L’entraîneur portugais se serait déjà vu proposer un contrat de deux ans. Et avec l’officialisation du départ de Jocelyn Gourvennec, son arrivée pourrait très rapidement intervenir.