OM : l’arrivée d’Axel Witsel bientôt bouclée, en attendant Muriel ?

En fin de contrat avec le Borussia Dortmund, Axel Witsel (33 ans) est en contact avancé avec l’Olympique de Marseille et son arrivée pourrait bientôt être finalisée.

Un premier bon coup pour l’OM ? En quête d’un remplaçant au milieu du terrain à Boubacar Kamara, parti libre à Aston Villa (Angleterre), le club olympien s’est positionné sur Axel Witsel en fin de contrat au Borussia Dortmund. Et les négociations avancent bien malgré la concurrence dans ce dossier avec des prétendants, aussi bien aux Etats-Unis qu’en Turquie ou en Allemagne ainsi qu’en Espagne avec l’Atlético Madrid.

Le président Pablo Longaria, séduit par son profil et notamment son expérience qui a souvent fait défaut aux Marseillais, aurait entamé des discussions avec l’entourage de l’international belge il y a plusieurs jours et afficherait son optimisme pour boucler rapidement son arrivée. Si un terrain d’entente doit toujours être trouvé concernant son salaire, lui qui touchait 8 millions d’euros par an à Dortmund, il pourrait parapher un contrat de deux ans avec une année en option.

Mais ce n’est pas le seul dossier sur le bureau des dirigeants marseillais. Ils s’affairent également pour trouver un attaquant. Et ils ont un œil sur Luis Muriel annoncé sur le départ de l’Atalanta Bergame. Mais la venue du buteur colombien, auteur de 14 buts en 39 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière, paraît beaucoup plus complexe. De nombreux clubs sont intéressés par l’ancien joueur du FC Séville et son prix a été fixé à 15 millions d’euros par le club Italien.

A l’OM de trouver les arguments pour convaincre Luis Muriel de poser ses valises sur la Canebière. Et la perspective de jouer la Ligue des champions en est un. Une compétition dans laquelle il pourrait lui aussi apporter toute son expérience pour éviter à la formation phocéenne de voir son aventure s’arrêter une nouvelle fois prématurément.