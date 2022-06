PSG : Des documents prouvent que Zinedine Zidane se serait rendu au Qatar (Photos)

Des documents, publiés par un journaliste espagnol, démontrent que Zinedine Zidane, priorité pour succéder à Mauricio Pochettino au poste d’entraîneur du PSG, se serait rendu au Qatar en fin de semaine dernière.

Les heures de Mauricio Pochettino à la tête du PSG sont comptées. S’il reste encore quelques détails à régler, son sort serait même déjà scellé et son départ pourrait rapidement être officialisé par le club de la capitale. Reste à savoir qui succèdera au coach argentin. Deux noms se dégagent depuis plusieurs jours avec d’un côté Christophe Galtier et de l’autre Zinedine Zidane. Nouveau conseiller sportif de Paris, Luis Campos pousse pour l’actuel entraîneur de Nice qu’il a bien connu à Lille, mais les dirigeants qataris rêvent plus que jamais de l’ancien n°10 des Bleus.

A plusieurs reprises, Zinedine Zidane, désireux de devenir le prochain sélectionneur de l’équipe de France, a déjà repoussé les avances de la formation parisienne. Mais la possibilité de le voir s’asseoir sur le banc du PSG existerait toujours. La preuve avec son voyage pour rencontrer les propriétaires du champion de France en titre. En fin de semaine dernière, alors qu’il était en vacances à Ibiza, il aurait pris un avion en compagnie de son agent historique Alain Migliaccio et du préparateur physique Grégory Dupont à destination de la capitale qatarie, selon des documents publiés sur son compte Twitter par le journaliste espagnol Ramon Fuentes (Mundo Deportivo).

Aquí os adjunto documentos que acreditan el viaje el pasado fin de semana de Zidane junto a Dupont y su representante a Qatar para su acuerdo con el @PSG_inside tal y como contamos ayer en @mundodeportivo y @DxtTelemadrid pic.twitter.com/6lXoq8VA6H — Ramón Fuentes (@RamonFuentes74) June 15, 2022

Sur ces documents figurent le plan de vol détaillé et les noms des passagers qui se sont rendus jusqu’à Doha. Rien ne dit en revanche si les négociations ont été concluantes et si Zinedine Zidane sera le prochain entraîneur du PSG, même si certains évoquent un accord trouvé entre les deux parties et assurent que l’annonce pourrait intervenir dans les prochains jours. Une chose est sûre, les dirigeants parisiens n’ont plus beaucoup de temps à perdre pour trouver un nouvel entraîneur car la reprise de l’entraînement de Marquinhos et ses coéquipiers est fixée au début du mois de juillet.