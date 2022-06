Equipe de France : le tacle de Kylian Mbappé à Noël Le Graët sur son envie d’arrêter les Bleus

Dans un tweet publié sur les réseaux sociaux, Kylian Mbappé a repris Noël Le Graët, ce dimanche, sur sa volonté d’arrêter l’équipe de France après l’élimination des Bleus en 8e de finale contre la Suisse à l'Euro.

Juste une mise au point. Kylian Mbappé a repris de volée, ce dimanche, Noël Le Graët concernant sa supposée envie de ne plus jouer en équipe de France après son penalty manqué et l’élimination prématurée des Bleus dès les 8es de finale de l’Euro face à la Suisse. L’attaquant tricolore a tenu à préciser que s’il avait voulu arrêter la sélection ce n’était pas à cause de son loupé lors de la séance de tirs au but et des critiques qui ont suivi, mais de messages racistes dont il a fait objet.

«Je lui ai surtout bien expliqué que c’était par rapport au racisme et non au penalty. Mais lui considérait qu’il n’y avait pas eu de racisme…», a déploré sur son compte Twitter Kylian Mbappé, qui a regretté ne pas avoir été soutenu et défendu par la Fédération française de football dans cette affaire.

Oui enfin je lui ai surtout bien expliqué que c’était par rapport au racisme et NON au penalty.



Mais lui considérait qu’il n’y avait pas eu de racisme… https://t.co/wZ1nQfb4l4 — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 19, 2022

Dans une interview accordée au JDD, le président de la FFF avait indiqué que le joueur du PSG ne voulait plus jouer en équipe de France, sans faire référence aux messages racistes dont le champion du monde 2018 a été la cible. «Il trouvait que la Fédération ne l’avait pas défendu après son pénalty raté et les critiques sur les réseaux», a indiqué Noël Le Graët, qui avait reçu Kylian Mbappé dans son bureau.

Et d’ajouter : «Il était fâché, il ne voulait plus jouer en équipe de France – ce qu’il ne pensait évidemment pas. (…) C’est un gagneur, il était très frustré, comme nous tous, par l’élimination… Il est tellement médiatisé. C’est un super mec, bien plus collectif qu’on le croit.»

Malgré ces derniers compliments, cet échange à distance devrait un peu plus écorner les rapports entre les deux hommes, déjà quelque peu tendus en raison des problématiques liées aux droits à l’image en équipe de France.