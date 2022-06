Espagne : Samuel Eto’o condamné à 22 mois de prison pour fraude fiscale

Samuel Eto’o, qui a reconnu avoir caché près de 4 millions d’euros au fisc espagnol entre 2006 et 2009, a été condamné à 22 mois de prison pour fraude fiscale, a indiqué ce lundi la presse espagnole.

Il a reconnu les faits. Samuel Eto’o a été condamné par la justice espagnole à 22 mois de prison pour avoir dissimulé au fisc la somme de 3,9 millions d’euros entre 2006 et 2009 lorsqu’il évoluait au FC Barcelone, a rapporté, ce lundi, la presse ibérique. Son ancien représentant José Maria Mesalles, qui était également jugé, a lui écopé d’un an de prison. Dans son réquisitoire, le parquet avait requis une peine de 4 ans de prison pour Eto’o et de 6 mois pour Mesalles.

Mais l’ancien attaquant, devenu président de la Fédération camerounaise de football, et son ancien représentant, qu’il considérait comme son «second père», n’iront pas derrière les barreaux. En Espagne, les peines inférieures à deux ans de prison sont rarement effectuées. Ils devront tout de même s’acquitter d’une amende de 1,8 million d’euros pour Samuel Eto’o et de 905.000 euros pour José Maria Mesalles.

«Je reconnais les faits et je vais payer, mais qu’on sache que j’étais enfant à l’époque et que j’ai toujours fait ce que mon père (José Maria Mesalles, ndlr) me demandait de faire», a déclaré Samuel Eto’o, qui a déposé une plainte contre son ancien représentant pour des délits présumés d’escroquerie et de détournement dans la gestion de ses avoirs. L’enquête sur cette affaire est toujours en cours.