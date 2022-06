Mike Tyson : les révélations du boxeur sur son altercation dans un avion

Mike Tyson, qui avait été filmé en train de frapper un passager dans un avion, est revenu il y a quelques jours sur cet épisode qui a fait le tour des réseaux sociaux.

L’ancien boxeur Mike Tyson a révélé tout ce qu’il s’était passé le jour où il a été filmé en train de battre un passage qui venait de le provoquer dans un avion.

La légende des rings, qui avait effectué en novembre 2020 un retour en exhibition à plus de 50 ans, a confié qu’il avait craqué après le harcèlement d’un inconnu parce qu’il était «défoncé».

Pour rappel, «Iron Mike», ancien champion du monde des poids lourds, devenu magnat de la marijuana, a été filmé sur un vol en train de battre un passager alors qu'il le harcelait durant son trajet vers Miami.

Bientôt un combat contre Jake Paul ?

Un témoin avait déclaré à TMZ que Mike Tyson (55 ans) avait demandé à l'homme de le laisser tranquille. Finalement, il ne s’est pas arrêté et a terminé avec le visage marqué.

L’homme a d'abord engagé des avocats, mais aucune plainte n'a finalement été déposée contre l’Américain.

«J'ai eu tort. Cela n'aurait jamais dû arriver, a-t-il confié lors du Jimmy Kimmel Live. C'est moi de retour dans mon enfance primitive. Je n'aurais pas dû le faire. J'étais juste irrité et fatigué - et défoncé et énervé. La merde arrive. Je ne veux blesser personne.»

Lors de cette émission, Mike Tyson a d’ailleurs confié qu’il pourrait bien affronter le youtubeur, devenu boxeur, Jake Paul. «Cela pourrait être vraiment intéressant, a-t-il lâché.» Iron Mike a d'ailleurs loué les qualités de celui qui a enfilé les gants pour la première fois en 2018. «Il est assez habile et il gagne», même face à des «combattants assez bons, qui devraient pouvoir le battre».

Mike Tyson est également revenu sur l'influence médiatique de Jake Paul. «Il fait tellement de bien pour la boxe. Ce type a 70 millions de personnes qui le suivent à chaque fois qu'il se bat. Les champions du monde n'ont pas autant d'influence. Ce qu'il fait pour ce sport est sensationnel, personne ne devrait le détester», conclut le plus jeune champion du monde des poids lourds.

