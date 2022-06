PSG : Pourquoi Christophe Galtier n’est toujours pas l’entraîneur

S’il est annoncé comme le favori pour succéder à Mauricio Pochettino au poste d’entraîneur du PSG, Christophe Galtier n’a toujours a signé avec le club de la capitale. Et son arrivée pourrait encore prendre du temps. Si elle se concrétise…

Son nom revient de plus en plus régulièrement ces dernières heures. Alors que Zinédine Zidane a longtemps été la priorité du PSG pour succéder à Mauricio Pochettino au poste d’entraîneur, Christophe Galtier est finalement présenté comme le futur coach du champion de France. Un accord aurait même été trouvé entre Paris et Nice, où Galtier a encore deux ans de contrat, à hauteur de dix millions d’euros pour permettre son arrivée dans la capitale. Mais, à moins de deux semaines de la reprise de l’entraînement des Parisiens (4 juillet), sa signature traîne et l’officialisation de son arrivée se fait toujours attendre. Pour plusieurs raisons.

A l’heure actuelle, Mauricio Pochettino est toujours officiellement l’entraîneur du PSG. Et tant qu’il est en place, Paris ne peut nommer un nouvel entraîneur. Les négociations se poursuivent pour entériner le départ de l’ancien défenseur. Si les deux parties sont d’accord pour mettre un terme à leur aventure commune, les discussions tournent autour des indemnités que devront percevoir Pochettino et son staff. La somme de 20 millions d’euros est évoquée et les dirigeants parisiens chercheraient à faire baisser un peu la facture. Un terrain d’entente serait néanmoins sur le point d’être trouvé.

Mais ce n’est pas la seule raison qui bloque l’arrivée de Christophe Galtier, désiré par Luis Campos pour avoir déjà travaillé avec lui à Lille. L’indemnité demandée par Nice a quelque peu rebuté le PSG. Le club parisien ne serait pas emballé à l’idée de débourser 10 millions d’euros pour un entraîneur qui a de très grandes chances de se faire remercier dans les prochains jours. Nice se serait en effet déjà mis d’accord avec Lucien Favre pour succéder à Galtier. Paris temporise donc et joue la montre dans l’espoir que le club azuréen se montre moins gourmand ou décide de se séparer de Galtier pour tourner la page et pouvoir entamer la préparation de la nouvelle saison avec Favre.

Zidane toujours d'actualité ?

Enfin si Christophe Galtier n’est toujours pas l’entraîneur du PSG, c’est que les dirigeants parisiens continuent de prospecter ailleurs et discutent avec d’autres coachs. Ainsi, la piste menant à Sergio Conceiçao n’est toujours pas refermée. Encore moins celle menant à Zinédine Zidane. L’Etat-major parisien continue de tenter de convaincre l’ancien meneur de jeu des Bleus de prendre en mains l’équipe parisienne. S’il est mince, l’espoir de le voir accepter n’est pas encore définitivement écarté. Voilà pourquoi le PSG prend son temps et l’arrivée de Galtier, loin d'être acquise, n’a pas encore été finalisée.

Les prochaines heures seront en tout cas cruciales pour les dirigeants parisiens pour mener à bien le dossier du futur entraîneur. Un dossier qui devrait même très rapidement évoluer avec le retour à Paris du président Nasser al-Khelaïfi, qui risque de décanter la situation.