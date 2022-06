Conor McGregor : la star de l'UFC prend la pose en pleine mer avec Hugo Lloris (photo)

Conor McGregor, star de l’UFC, a posté une photo en compagnie du gardien de l’équipe de France, Hugo Lloris. Une rencontre improbable qui a fait le tour des réseaux sociaux.

Une rencontre immortalisée en photo. Hugo Lloris, gardien et capitaine de l’équipe de France de football, s’est retrouvé avec Conor McGregor, combattant phare de MMA de l’organisation américaine UFC.

L’association que personne n’aurait imaginé. Après avoir passé quelques temps à Cannes au moment du festival notamment, «The Notorious» est revenu dans le sud de la France à bord de son yacht prestigieux, du côté de Saint-Tropez cette fois.

Passant du bon temps en famille notamment pour le week-end de la fête des pères, Conor McGregor a alors aperçu le gardien de Tottenham en train de nager.

L’occasion d’immortaliser cette rencontre et de la partager sur les réseaux sociaux pour le plus grand plaisir des fans des Bleus et de l’UFC.

Plongez dans l'univers des sports de combat avec le podcast L'Arène