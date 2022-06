Coupe du monde 2022 : hôtels, repas… comment voyager au Qatar à petit prix

Pour la Coupe du Monde au Qatar (21 novembre - 18 décembre), les supporters des quatre coins du monde s’interrogent sur les prix pratiqués sur place. Mais qu’ils se rassurent, il y aura des facilités au niveau des hôtels et des transports, notamment.

A quelques mois de la Coupe du monde au Qatar, CNEWS vous propose de découvrir quelques expériences, mais aussi des astuces pour les logements, la nourriture et les transports.

Des hôtels avec un très bon rapport qualité-prix

«Vous avez des hôtels 2 à 3, 5, 4, 5 étoiles, a confié récemment à CNEWS Fatma Al Nuaimi, directrice de la communication de la Coupe du monde. Vous avez des appartements, vous avez la possibilité de louer des villas de service. Vous avez aussi la croisière. Nous avons essayé de faire en sorte que les parties prenantes s'assurent de tout ce que les conclusions et leur expérience viennent ici. Toutes ces options ont été étudiées avec tous les budgets pour que cette coupe du monde soit abordable, accessible à tous. Nous avons beaucoup d'accords internationaux avec les agences de sécurité partout dans le monde. Il y a donc eu beaucoup de formation.» En voici quelques exemples.

Four Points by Sheraton Doha

Avec 120 suites et chambres spacieuses, l’hôtel se trouve juste en face d'une station de métro et à deux pas de Msheireb Downtown Doha. Les prix commencent à 123 euros la nuit sans petit déjeuner, selon les disponibilités.

Holiday Inn Doha – The Business Park

Au centre du quartier animé des affaires, idéal pour une escapade alliant le plaisir et le travail. À quinze minutes en voiture de Hamad International Airport et à quelques minutes des meilleures attractions, dont le Souq Waqif, le Musée d'art islamique et le National Museum of Qatar. Le prix de la chambre est disponible à partir de 104 euros la nuit

Centro Capital Doha

Etablissement quatre étoiles de la chaîne Rotana, Centro Capital Doha arbore un design chic et des infrastructures modernes au cœur de la vieille ville. Les chambres sont disponibles à partir de 104 euros la nuit, sans petit déjeuner et selon les disponibilités.

Une facilité pour les transports

À Doha, l’un des meilleurs moyens de se déplacer est le nouveau système de métro. Le voyage coûte 0,50 euros pour un aller, après avoir acheté une carte de transport réutilisable à 2,75 euros.

Les autres moyens de transport à disposition dans le pays sont le bus, les taxis et les applications de transport comme Uber et Careem. A titre d'exemple, un voyage de trente minutes (en dehors des heures de pointe) avec un Uber coûte généralement moins de 6,65 euros.

Il y a également le Lusail Tram dessert Lusail City, qui deviendra bientôt le centre névralgique de la Coupe du Monde. On y trouve le Lusail Stadium, qui accueillera la finale de la compétition, et Place Vendôme, un centre commercial géant d’inspiration française, avec de fascinantes fontaines dansantes. Les tickets de tram coûtent 0,50 euros l’aller.

«Nous allons faciliter le voyage à l'intérieur du pays en mettant les transports publics gratuits pour les jours de matchs et à y ajouter plus d'avantages, a confié Fatma Al Nuaimi. Nous avons également le portail d'hébergement qui a été lancé parallèlement à la vente de billets afin que les gens puissent plus tard réserver leurs billets, leur logement. Nous allons aussi offrir l'expérience culturelle pendant le tournoi. Nous avons donc travaillé avec le secteur culturel du pays pour faire en sorte que ce soit une opportunité pour un million de fans de se réunir et d'en apprendre davantage sur notre culture, sur nos gastronomies et bien d'autres choses.»

Manger à bon prix

Le Qatar offre une large gamme de cuisines locales et internationales, et un budget limité ne veut pas dire sacrifier la qualité et les saveurs.

Shay Al Shomous est un restaurant géré par une femme qatarienne renommée, Shams Al Qassabi, qui fut aussi la première femme d’affaires à ouvrir une boutique au Souq Waqif. Le menu est à seulement 6,65 euros et permet de déguster un assortiment d’aliments authentiques du Qatar.

Chapati & Karak est un établissement au Katara Cultural Village qui sert le thé local pour moins de 2 euros. Ce thé sucré (Karak) vient d’Inde mais est profondément ancré dans la culture qatarienne.

Au cœur de la ville, Turkey Central est fréquenté par les locaux et les expatriés pour son menu appétissant, ses prix accessibles et son service rapide. Les menus sont proposés à partir de 1 euro avec des assiettes généreuses qui peuvent être partagées à deux.