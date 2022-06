Coupe du monde 2022 : les listes de 26 joueurs autorisées par la FIfa

Les équipes qualifiées pour la prochaine Coupe du monde au Qatar pourront retenir jusqu’à 26 joueurs, contre 23 joueurs traditionnellement, a annoncé, jeudi, la Fifa.

C’était attendu. La Fifa a autorisé, ce jeudi, les sélections qualifiées pour la prochaine Coupe du monde au Qatar à retenir au maximum 26 joueurs, contre des listes de 23 noms traditionnellement. Avec cette décision, la plus haute instance du football mondial pérennise une mesure de «flexibilité» introduite pendant la pandémie et adoptée par l’UEFA l’année dernière pour l’Euro.

«Entre 23 et 26 joueurs peuvent désormais figurer sur la liste finale», a écrit dans un communiqué la Fifa, qui a pris cette mesure «dans l’optique de faire face aux répercussions de la pandémie de Covid-19 et de la période inhabituelle au cours de laquelle la Coupe du monde aura lieu». Exceptionnellement, ce Mondial aura en effet lieu en novembre et décembre prochain (21 novembre-18 décembre).

Cet élargissement des listes à 26 noms pour le Mondial 2022 intervient alors que l’International Board (Ifab), organe garant des lois du football, vient tout juste de valider «définitivement» le principe de cinq remplacements possibles par équipe et par match, contre trois auparavant.

Les membres de l’Ifab avaient également décidé d’augmenter le nombre maximum de remplaçants sur la feuille de match «de 12 à 15 à la discrétion des organisateurs des compétitions», ouvrant la voie aux fameuses listes de 26 joueurs (11 joueurs titulaires+15 remplaçants). C’est désormais chose faite.