OM : Jorge Sampaoli sur le départ ?

Agacé par le recrutement et le manque de signatures, Jorge Sampaoli réfléchirait sérieusement à quitter l’Olympique de Marseille avant même le début de la saison, selon le quotidien espagnol AS.

La saison n’a même pas encore commencé que l’OM aurait déjà des soucis. Au moins un et il concerne son entraîneur. Un an et demi après son arrivée sur le banc olympien, Jorge Sampaoli songerait très sérieusement à quitter le club olympien, selon les informations d’AS. S’il n’a aucun problème avec le président Pablo Longoria, le coach argentin serait agacé par le manque d’investissements du propriétaire Franck McCourt pour bâtir une équipe compétitive en vue de la prochaine participation en Ligue des champions.

Surtout que l’OM a perdu Boubacar Kamara, qui s’est engagé à Aston Villa, et William Saliba, retourné à Arsenal après son prêt la saison dernière, et qu'ils n'ont toujours pas été remplacés. Jorge Sampaoli attend donc des actes forts et des garanties sportives pour poursuivre l’aventure dans la cité phocéenne. Reste à savoir si ses dirigeants seront en mesure de lui donner.

Car le club marseillais est toujours dans l’attente du feu vert de la DNCG, qui doit valider les comptes de l’OM. Ce n'est qu’à ce moment-là que Marseille pourra passer à l’action sur le marché des transferts. Mais encore faut-il que Franck McCourt accepte d’injecter de l’argent.

Ce dont semble douter Jorge Sampaoli. Des doutes de plus en plus importants qui poussent l'ancien entraîneur du FC Séville à reconsidérer son avenir à Marseille, alors que des discussions avaient été entamées il y a plusieurs semaines pour prolonger son contrat qui s’achève en juin 2023.