«Si on la gagne, pourquoi voulez-vous changer ?» : Noël Le Graët évoque l’avenir de Didier Deschamps à la tête des Bleus

Noël Le Graët a évoqué l’avenir de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France, dans un entretien accordé à Europe 1, et il ne voit pas de raison de changer de sélectionneur si les Bleus sont à nouveau sacrés champions du monde au Qatar.

Didier Deschamps va bientôt fêter ses dix ans à la tête de l’équipe de France. Mais son avenir sur le banc des Bleus est plus que jamais en suspens à six mois de la fin de son contrat. Alors qu'il ne sera pas prolongé d’ici au début de la Coupe du monde (21 novembre-18 décembre), tout dépendra de son envie mais surtout du parcours d’Hugo Lloris et ses coéquipiers au Qatar. Et il n’est pas impossible qu’il poursuive l’aventure en cas de nouveau sacre. C’est en tout cas la volonté affichée par Noël Le Graët.

«Après la Coupe du monde, qui sait ? Si on la gagne, pourquoi voulez-vous changer», a confié le président de la Fédération française de football au micro d’Europe 1 au sujet d’une éventuelle prolongation. En revanche, dans le cas contraire, des changements sont à prévoir. Surtout si les Tricolores venaient à subir une nouvelle déconvenue comme à l’Euro l’année dernière avec une élimination dès les 8es de finale contre la Suisse. «Si on fait une très mauvaise Coupe du monde, il y aura beaucoup de changements», a prévenu Noël Le Graët.

Noël le Graët sur #Deschamps en exclusivité sur @Europe1 : “si on gagne la coupe du monde pourquoi voulez-vous changer ? Si on en fait une très mauvaise, il y aura beaucoup de changements”@JacquesVendroux @donatvidalrevel @jfperes pic.twitter.com/VZ3c8OYFIl — Cyrille de La Morinerie (@Morinerie) June 22, 2022

Le premier devrait donc concerner le poste de sélectionneur. Et en cas de départ de Didier Deschamps, Zinédine Zidane, qui a repoussé les avances du PSG pour se laisser la possibilité de s’asseoir sur le banc tricolore, fait figure de grand favori pour lui succéder. Libre depuis son départ du Real Madrid en fin de saison dernière, l’ancien n°10 a une nouvelle fois fait acte de candidature. «J’en ai envie, bien sûr. Je le serai, je l’espère, un jour. Quand ? Ça ne dépend pas de moi. Mais j’ai envie de boucler la boucle avec l’équipe de France», a-t-il déclaré ce jeudi dans L’Equipe.

Et d’ajouter : «Quand je dis que j’ai envie de prendre un jour l’équipe de France, je l’assume. Aujourd’hui, une équipe est en place. Avec ses objectifs. Mais si l’opportunité se présente ensuite, alors je serai là. Encore une fois, cela ne dépend pas de moi. Mon envie profonde est là. L’équipe de France est la plus belle chose qui soit.» Difficile d’être plus clair.