Finale du Top 14 : Montpellier s'impose (29-10) contre Castres, et soulève son premier bouclier de Brennus

Le Montpellier Hérault rugby s'est imposé face au Castres Olympique (29-10) ce vendredi soir lors de la finale du Top 14 2022. Les Héraultais ont dominé cette finale, de la tête et des épaules.

Une première pour le Montpellier Hérault rugby. Les hommes de Philippe Saint-André ont remporté l'édition 2022 du Top 14 en battant Castres (29-10) au Stade de France.

Le MHR, battu en 2011 et en 2018, succède à Toulouse au palmarès, grâce à une entame de match tonitruante et à trois essais d'Arthur Vincent (6e), Florian Verhaeghe (10e) et Anthony Bouthier (12e) dans le premier quart d'heure.

Castres, malgré un essai transformé dans les dernières minutes de la partie, ne rejoindra plus les Héraultais dans cette finale.