Cyclisme : Florian Sénéchal sacré champion de France à Cholet

A cinq jours du départ du Tour de France, Florian Sénéchal est devenu champion de France de cyclisme, ce dimanche, à Cholet. Le coéquipier de Julian Alaphilippe a devancé au sprint Anthony Turgis.

Le maillot de champion de France reste au sein de l’équipe Quick-Step. Il passe juste des épaules de Rémi Cavagna, sacré l’année dernière, à celles de Florian Sénéchal. Le Nordiste (28 ans) a été couronné pour la première fois au terme des 240 kilomètres à Cholet, en devançant Anthony Turgis dans un sprint à quatre coureurs. «C’était une année assez dure. La roue tourne enfin. Ça fait plaisir pour tous les sacrifices que je fais loin de ma famille.Ça fait du bien», s’est félicité Florian Sénéchal.

Et, dans le Maine-et-Loire, le coéquipier de Julian Alaphilippe a déjoué les pronostics d’une victoire promise à un sprinteur, et notamment à Arnaud Démare. «Je suis toujours fort aux championnats de France. J’ai pris mon temps aujourd’hui. Je me suis mis dans ma course tranquillement. J’étais vraiment à mon rythme. La course était dure et j’ai vu qu’Arnaud (Démare, ndlr) n’était pas aussi fort que ça. Je le suis dit qu’il ne fallait pas attendre le sprint et j’ai attaqué», a-t-il confié. Une tactique payante.

Reste désormais à savoir s’il étrennera son maillot sur les routes du Tour de France. «C’est mon équipe qui fera l’annonce. Ce n’est pas à moi de donner cette réponse», a simplement déclaré Florian Sénéchal. Mais ces propos laissent peu de place au doute et il y a de très faibles chances qu’il ne soit pas au départ de la Grande Boucle, vendredi, à Copenhague (Danemark).

Plus d’informations à venir…