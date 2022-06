Sébastien Loeb évite de justesse un zèbre et une girafe sur le rallye du Kenya (vidéo)

Engagé sur le rallye du Kenya, Sébastien Loeb a évité de justesse un zèbre puis une girafe lors d’une spéciale de la 6e manche du Championnat du monde des rallyes.

La catastrophe a été évitée de peu. Au volant de sa Ford, Sébastien Loeb est parvenu à esquiver de justesse en l’espace de quelques secondes seulement une terrible collision avec un zèbre puis une girafe qui ont soudainement traversé la route sur le rallye du Kenya. Les conséquences auraient pu être dramatiques si le nonuple champion du monde français avait percuté à pleine vitesse les deux animaux sur les routes de ce rallye qui a fait son retour au calendrier l’année dernière après 20 ans d’absence.

Il s’agit d’une péripétie supplémentaire, au cours de ce week-end, pour l’Alsacien, qui a été contraint à l’abandon, vendredi, à l’issue de la 4e spéciale en raison d’un problème mécanique, et notamment d’un incendie dans le compartiment moteur, selon son équipe, alors qu'il occupait la 5e place du rallye.

«C’est frustrant d’abandonner ainsi car les sensations étaient bonnes, la voiture était bonne et nous nous étions bien préparés. Le rallye est très dur, beaucoup de poussière et de pierres. C’est décevant mais nous n’y pouvons rien», a confié déçu Sébastien Loeb, qui participe à quelques épreuves cette saison et qui était sorti vainqueur du rallye de Monte-Carlo en début de saison.