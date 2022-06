Tennis : Novak Djokovic toujours fermé à la vaccination contre le Covid-19

Présent en Angleterre pour Wimbledon, Novak Djokovic s’est montré toujours opposé à la vaccination contre le Covid-19. Une position ferme qui devrait l’empêcher de participer à l’US Open.

Sa position n’a pas évolué. Novak Djokovic, qui s’apprête à participer à Wimbledon sur le gazon britannique (27 juin-10 juillet), a réaffirmé sa volonté de ne pas se faire vacciner contre le Covid-19. Une nouvelle fois interrogé sur le sujet, en marge du 3e Grand Chelem de la saison, le Serbe a été sans ambiguïté. Il a lâché un «oui» ferme lorsqu’un journaliste lui a demandé s’il était toujours opposé à cette idée.

Et peu importe les conséquences sur sa carrière. Puisque, après l’Open Australie pour les mêmes raisons, il ne devrait pas être autorisé à participer à l’US Open cet été. En effet, les autorités américaines maintiennent l’obligation vaccinale pour pouvoir entrer sur le sol des Etats-Unis. «À ce jour, compte tenu des circonstances, je ne suis pas autorisé à entrer aux États-Unis», a confié Novak Djokovic.

«J’aimerais aller aux États-Unis, mais pour le moment ça n’est pas possible. Il n’y a pas grand-chose que je puisse faire. Cela dépend vraiment du gouvernement américain d’accepter ou non de laisser entrer sur le territoire une personne non vaccinée», a ajouté l’actuel n°1 mondial, qui en l’état, ne pourra pas viser un 4e sacre à Flushing Meadows, lui qui avait été battu en finale par Daniil Medvedev l’année dernière.

Mais il se veut servir de cette possible absence pour briller à Wimbledon. «C’est une motivation supplémentaire pour bien jouer ici (à Wimbledon)», a-t-il insisté avec l’envie de conquérir un 7e sacre sur le gazon londonien et surtout son 21e titre en Grand Chelem pour revenir à une longueur de Rafael Nadal (22 titres du Grand Chelem), vainqueur de l'Open d'Australie et de Roland-Garros cette année.