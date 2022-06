Coupe du monde 2022 : l’équipe de France favorite à sa propre succession selon des algorithmes

L’équipe de France défendra sa couronne lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Et selon un simulateur, les Bleus sont favoris.

Selon les algorithmes d'un simulateur, les hommes de Didier Deschamps auront le plus de chances d’être titrés lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, prévue du 21 novembre au 18 décembre.

Si, ces dernières années, les statistiques ne plaident pas en leur faveur (les tenants du titre sont régulièrement éliminés dès le premier tour), un simulateur voit les Bleus conserver leur couronne.

ICYMI: We're now down to 32 teams, and we've got our first 2022 World Cup predictions.





France to become the first team since Brazil in 1962 to retain the World Cup?





Full article: https://t.co/vodGiGLhYU pic.twitter.com/Jyt5w9oAIj

— The Analyst (@OptaAnalyst) June 15, 2022