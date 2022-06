«Je félicite les commissaires pour leur incroyable travail» : le coup de gueule de Fabio Quartararo après sa pénalité

Tombé à deux reprises et contraint à l’abandon au Grand Prix des Pays-Bas, Fabio Quartararo a poussé un coup de gueule après la pénalité infligée par les commissaires à l’issue de la course.

La sanction a du mal à passer. Fabio Quartararo a poussé un coup de gueule sur ses réseaux sociaux après la pénalité qui lui a été infligé à l’issue du Grand Prix des Pays-Bas. Le champion du monde Moto GP, qui a été contraint à l’abandon pour la première fois de la saison après avoir chuté à deux reprises, a été sanctionné par les commissaires pour avoir emporté avec lui dans les graviers Aleix Espargaro en tentant de le dépasser. Une tentative qui a été jugée «trop ambitieuse».

Et ses excuses envers l’Espagnol, qui est parvenu à terminer à la 4e place, n’y ont rien changé. Le pilote français devra effectuer un «long lap», durant l’un des trois premiers tours, lors du prochain Grand Prix de Grande-Bretagne prévu après la trêve estival (7 août).

«Alors… Un long lap pour la prochaine course. Désormais, tu ne peux pas tenter un dépassement parce qu’ils pensent que tu es trop ambitieux. Depuis le début de la saison, d’autres pilotes ont provoqué des ‘incidents de course’, mais apparemment le mien était trop dangereux. Je félicite les commissaires pour l’incroyable travail qu’ils ont fait», a ironisé le Niçois.

«La prochaine fois je ne tenterai aucun dépassement afin de ne pas prendre le risque d’être pénalisé. Bonnes vacances à tous et rendez-vous à Silverstone !», a ajouté Quartararo très remonté et contrarié. Et pour cause, cette sanction pourrait compromettre ses chances de victoire à Silvertstone et relancer encore un peu plus la course au titre de champion du monde.

Après onze courses cette saison, Fabio Quartararo occupe la tête du championnat, mais il a vu revenir Aleix Espargaro à revenir à seulement 21 points. Et ce dernier pourrait profiter de la pénalité au Tricolore pour se rapprocher davantage.