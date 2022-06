Ligue 1 : Lucien Favre remplace Christophe Galtier comme entraîneur de Nice

Comme attendu, Lucien Favre a officiellement été nommé, ce lundi, entraîneur de Nice. Il succède à Christophe Galtier pressenti pour devenir le nouveau coach du PSG.

Il est de retour. Nice a officialisé, ce lundi 27 juin, l’arrivée de Lucien Favre au poste d’entraîneur, succédant à Christophe Galtier dont le départ a été acté par la même occasion. «Christophe Galtier ne dirige plus l’équipe première de l’OGC Nice. Ce lundi, la reprise des Aiglons a été animée par Lucien Favre, dont le club est fier d’annoncer le retour», a annoncé le club azuréen dans un communiqué.

Le retour du technicien suisse à Nice, qu’il avait déjà entraîné entre 2016 et 2018, ne faisait plus aucun doute. Arrivé ce week-end dans le sud de la France, il avait dirigé dans la matinée le premier entraînement de la saison avec les membres de son staff. Et sa venue suscite de nombreuses attentes.

Lors de son premier passage sur le banc niçois, il n’avait laissé que des bons souvenirs. Les Aiglons avaient notamment terminé à la 3e place de Ligue 1, tout en produisant un jeu attrayant. Elu meilleur entraîneur du championnat, à l’issue de la saison 2016-2017, il aura pour mission de faire au moins aussi bien.

La nomination de Lucien Favre rapproche Christophe Galtier encore un peu plus du PSG. L’ancien coach de Lille est fortement pressenti pour succéder à Mauricio Pochettino sur le banc du club de la capitale. Mais les dirigeants parisiens doivent d’abord trouver un accord avec le coach argentin notamment sur le montant des indemnités de licenciement avant de pouvoir introniser Galtier. Mais cela ne devrait désormais plus tarder.