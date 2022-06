Mexique : André-Pierre Gignac élu Ballon d'or

André-Pierre Gignac s’est vu décerner le Ballon d’Or du meilleur attaquant du championnat du Mexique dimanche soir.

Récompensé en terres latino-américaines. L’attaquant français André-Pierre Gignac a remporté dimanche le Ballon d'Or du meilleur attaquant du championnat mexicain.

L’ancien joueur de l’OM n’en finit plus de marquer les esprits depuis son arrivée aux Tigres de Monterrey en 2016. Le Français a encore été l'un des acteurs majeurs de la belle saison de son équipe, éliminée en demi-finale du tournoi de clôture.

Auteur de 18 buts, 4 passes décisives en 32 matchs toutes compétitions confondues, «APG» (36 ans), finaliste de l’Euro 2016 avec l’équipe de France, s’est vu décerner cette récompense pour la deuxième fois.

Es un orgullo y un honor! Gracias a mis compañeros, mi cuerpo técnico, mi afición y mi institución @TigresOficial , no hubiera sido posible sin ustedes! Un pensamiento especial al Bicampeon siendo pieza clave en las finales @julitofurch te lo merecías! Gracias pic.twitter.com/ETnD6ye6JY — Gignac Andre-pierre (@10APG) June 27, 2022

«Merci à mes coéquipiers, mon staff, mes supporters et mon club des Tigres, ce n'aurait pas été possible sans eux. Une pensée spéciale pour le double champion, Julio Furch, qui a été un joueur clé de la finale. Vous l'avez bien mérité ! Merci», a-t-il commenté sur Twitter.

Depuis son arrivée en 2015, Gignac a inscrit 164 buts devenant le meilleur buteur de l'histoire des Tigres, et a remporté le tournoi de clôture en 2019 et trois tournois d'ouverture en 2015, 2016 et 2017.