Mercato PSG : voici les joueurs qui pourraient signer au club

Comme chaque année, le PSG devrait se montrer très actif cet été sur le marché des transferts pour se renforcer. Le club parisien a même déjà avancé sur plusieurs dossiers.

Fini le bling-bling. Telle est la volonté affirmée par le président Nasser al-Khelaïfi qui «veut des joueurs qui aiment le club, qui aiment se battre, qui aiment gagner» au sortir d’une nouvelle saison décevante malgré le titre de champion de France.

Et le club de la capitale, désireux de bâtir son équipe autour de Kylian Mbappé, qui a finalement prolongé jusqu'en 2025, a déjà établi ses priorités pour se renforcer durant l’été. Et tous les secteurs sont concernés, hormis au poste de gardien de but avec Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas qui vont à nouveau se disputer la place de titulaire.

En défense, la priorité se nomme Milan Skriniar. Des négociations ont été entamées depuis plusieurs semaines avec l’Inter Milan, mais elles butent pour le moment sur l’indemnité de transferts. Paris serait disposé à offrir 60 millions d’euros pour le Serbe, alors que le club italien réclame dix millions d’euros supplémentaires pour laisser partir son joueur. De son côté, Skriniar aurait déjà fait part de son envie de rejoindre Paris et le dossier pourrait rapidement être bouclé. Une fois réglé, le champion de France devrait se pencher sur une doublure à Achraf Hakimi dans le couloir droit avec le probable départ de Colin Dagba. Mais pour l’heure, aucun nom n’a filtré.

Dans l’entrejeu, Paris a jeté son dévolu sur Renato Sanches et son compatriote Vitinha. Les discussions sont très avancées aussi bien Lille, où Sanches n’a plus qu’un an de contrat, que le FC Porto. Le club parisien devrait débourser au Losc aux alentours de 15 millions d’euros pour s’attacher les services de l’ancien joueur du Bayern Munich et payer au club portugais les 40 millions d’euros de la clause libératoire de Vitinha, qui se serait déjà mis d’accord avec le champion de France. Mais ce ne sont pas les seules pistes au milieu de terrain, encore une fois le chantier prioritaire. Les dirigeants parisiens auraient également des vues sur le Lensois Seko Fofana et le Niçois Khéphren Thuram, qui pourrait suivre Christophe Galtier dans la capitale.

de nombreux indésirables

L’attaque aussi risque de voir arriver de nouveaux joueurs. Le premier pourrait être Gianluca Scamacca. La venue du grand attaquant italien de Sassuolo (1,95m) est même pratiquement bouclé pour un peu plus de 30 millions d'eurs. Mais il ne devrait pas être le seul à rejoindre le secteur offensif parisien. Le PSG est à la recherche au total de trois renforts pour compenser le départ d’Angel Di Maria et ceux attendus de Mauro Icardi et d’Arnaud Kalimuendo.

Mais pour pouvoir acheter et se renforcer, Paris va devoir vendre. Et les indésirables sont nombreux dans les rangs du champion de France (Ander Herrera, Layvin Kurzawa, Thilo Kehrer, Julian Draxler, Mauro Icardi…). Mais une nouvelle fois, il ne sera pas simple pour le PSG de les faire partir et leur trouver une porte de sortie.