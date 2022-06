Tour de France 2022 : le champion de France Florian Sénéchal finalement présent

Le champion de France Florian Sénéchal disputera finalement le Tour de France 2022, en remplacement du Belge Tim Declercq forfait, a annoncé mardi son équipe Quick-Step.

Florian Sénéchal a été titularisé pour courir le Tour de France à partir de vendredi, après le forfait du Belge Tim Declercq, a annoncé mardi son équipe Quick-Step.

Initialement non-retenu dans la liste diffusée lundi et dans laquelle ne figurait pas non plus Julian Alaphilippe, le champion de France profite du test positif au Covid-19 du Belge.

Florian Sénéchal, sacré champion de France dimanche à Cholet, avait fait part de sa déception de ne pouvoir courir le Tour qui passera dans sa région nordiste.

We are sorry to announce that @Tim_Declercq has tested positive for Covid-19 and will not take part in this year's #TDF2022.





He will be replaced for the race by French Champion @flosenech.





We wish Tim a speedy recovery!





